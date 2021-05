Bonus mobilità 2021: come funziona, requisiti e modalità di richiesta

Il Bonus mobilità 2021 risulta essere parte degli incentivi offerti dal Governo ai cittadini al fine di far fronte alla crisi economica causata dal Coronavirus. Lo scorso anno, il voucher per acquistare bici e monopattini elettrici ha riscosso molto successo cosicché è nuovamente possibile richiedere il beneficio per l’anno corrente.

Tutte le informazioni a riguardo.

Bonus mobilità 2021: come funziona

Ciò che sappiamo dalla nuova Legge di Bilancio è che sono stati stanziati più di 20 milioni di euro destinati all’erogazione del nuovo bonus mobilità 2021, come previsto dal ‘Decreto Clima’. Il fondo verrà incrementato annualmente fino ad un limite massimo di 30 milioni di euro.

L’obiettivo dello Stato è ridurre, principalmente, l’alto numero di veicoli inquinanti favorendo la vendita di veicoli elettrici ed ecologici.

Quest’anno, si è deciso di incrementare la percentuale di rimborso per coloro che procederanno con la rottamazione del vecchio veicolo per comprarne uno nuovo. Si tratterà, quindi, di uno sconto del 30% (fino a 3.000 euro di sconto, senza IVA), applicati direttamente dal commerciante al momento dell’acquisto. Per coloro intenzionati a rottamare l’auto o lo scooter, sarà possibile riscattare un coupon del 40%.

Bonus Mobilità 2021: a chi spetta e come richiederlo

Essendo ancora un progetto in fase di attivazione non sono noti i requisiti da rispettare per poter ottenere l’agevolazione. Nonostante ciò, a breve seguiranno ulteriori e preziosi dettagli. Si raccomanda, per sicurezza, di attivare il proprio SPID.

Per quanto riguarda invece la modalità di richiesta è importante ricordare che la modalità di erogazione varierà di zona in zona e bisognerà dunque fare riferimento al proprio status di residenza. Sarà facile scoprire, attraverso le pagine dei vari Enti locali, come procede la definizione del progetto sperimentale relativo alla mobilità sostenibile (auto, scooter, bici e monopattini elettrici).

