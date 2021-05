Giacomo Czerny ha scelto Martina Grado, durante la puntata del 24 maggio di Uomini e Donne. Il tronista ha sorpreso un po’ optando per la corteggiatrice mora, anche se il legame con Carolina Ronca sembrava piuttosto forte.

La corteggiatrice non scelta non ha preso molto bene il rifiuto.

Giacomo Czerny sceglie Martina Grado, le reazioni di Carolina Ronca

Giacomo Czerny ha scelto Martina Grado, nella puntata del 24 maggio di Uomini e Donne: “Avevo solo bisogno di tempo per capirti… Hai dimostrato una maturità che a me ha colpito… Forse non sono io che scelgo te ma sei tu che scegli me… Ho una voglia pazza di stare con te“.

La decisione di Giacomo non era scontata, come sottolineato da Gianni Sperti: “Non ho ancora capito chi sarà la scelta“. Carolina Ronca non ha preso molto bene la decisione del tronista e ha lasciato lo studio senza salutarlo: “Hai fatto di tutto per far si che io questo sentimento te lo mostrassi… Potevi evitare tante cose, potevi evitare che io mi sentissi sbagliata… Mi auguro tanta felicità e di trovare un amore vero“.

Per il tronista ci sarà anche un posto di lavoro nella redazione del programma, come raccontato da Maria De Filippi: “Io gli ho detto che se vuole continuare a lavorare qua dentro come videomaker lo può fare“.

La scelta di Giacomo Czerny a Uomini e Donne, in studio le altre coppie già formate

Giacomo Czerny ha scelto Martina Grado a Uomini e Donne, nella puntata del 24 maggio. Ospiti in studio anche gli altri tronisti che hanno condiviso il trono con Giacomo. Samantha Curcio ha raccontato le sensazioni provate con Alessio: “Qualsiasi cosa mi possi potuta augurare è oltre ogni aspettativa… Favola a occhi aperti“.

Anche Massimiliano Mollicone s’è detto soddisfatto: “Molto bene, è una piacevole scoperta“. La sua scelta Vanessa Spoto ha sottolineato una caratteristica dell’ex tronista: “Tanto disordinato… Siamo contenti e felici“.

