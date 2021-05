Il paradiso delle signore torna anche questa settimana con la sua striscia pomeridiana in onda come sempre dalle ore 15:55 su Rai 1. Le anticipazioni delle puntate della soap opera italiana nella settimana che va in televisione da lunedì 24 maggio 2021 a venerdì 28 maggio 2021.

Il paradiso delle signore: le anticipazioni

Sono moltissimi i fan che ogni giorno seguono ed aspettano le vicende de Il paradiso delle signore, arrivata ormai alla messa in onda su Rai1 della sua quinta stagione. Dopo le vicende di settimana scorsa continueremo a seguire gli sviluppi riguardanti la situazione la rottura tra Marta e Vittorio e tutte le altre vicissitudini dei protagonisti dell’amata serie.

Il paradiso delle signore: anticipazioni lunedì 24 maggio

Vittorio, de Il paradiso delle signore, fa i conti con la fine della storia con Marta che a sua volta è alle presa con la decisione sul suo futuro riguardante la proposta che le è arrivata. Rocco è sempre più contento della carriera che gli si prospetta di fronte come ciclista ma Maria non ha ancora il coraggio di dirgli l’ultimatum lanciatole dal padre che la vorrebbe in Sicilia dopo le nozze. Cosimo e Gabriella devono decidere se andare in Francia con la donna che non è convinta di lasciare il Paradiso delle Signore.

Il paradiso delle signore: anticipazioni martedì 25 maggio

Marta ha deciso di accettare la proposta della Sterling e ora si trova di fronte al giudizio di Adelaide. Maria vorrebbe dire la verità a Rocco ma involontariamente chiede a chi a vorrebbe mettere i bastoni tra le ruote all’uomo, quel Giuseppe che trama alle sue spalle. Vittorio comunicherà la rottura del suo matrimonio con Marta a Pietro, proprio mentre la sua ex sta per partire.

Il paradiso delle signore: anticipazioni mercoledì 26 maggio

Gabriella prende tempo con Cosimo per quanto riguarda la loro partenza in Francia.

Rocco scopre la volontà del padre di Maria e cerca di convincerlo a dare la sua benedizione senza pretendere il ritorno in Sicilia. Fiorenza decide di fare comunella con un giornalista per spiare Ludovica e Marcello. Marta sembra pronta a salutare i suoi cari con un pranzo quando incontra Vittorio per caso e le cose sembrano prendere un’altra strada.

Il paradiso delle signore: anticipazioni giovedì 27 maggio

Marta e Vittorio passano inaspettatamente un intensa notte d’amore insieme che però sembrerà non cambiare i piani della donna. Rocco ha in mente un piano per andare oltre al padre di Maria: cercherà di organizzare una fuitina con la sua bella così da costringere il padre di lei a benedire il matrimonio.

Marcello scopre cosa trama per lui Fiorenza e cerca di correre ai ripari. Marta trova la forza di prendere la strada per andare dalla Sterling e scrive una lettera da far leggere a Gabriella ed indirizzata a tutti gli amici.

Il paradiso delle signore: anticipazioni venerdì 28 maggio

Rocco vuole ormai affrontare il padre di Maria e decide di andare in Sicilia per risolvere la questione in ballo, mettendo però la donna di fronte al dover intervenire per evitare uno scontro con il padre che potrebbe portare alla rottura.

Gabriella finalmente deciderà se partire o meno per la Francia. Vittorio sembra essersi fatto una ragione sulla rottura con Marta e pare voglioso di andare avanti per la sua strada totalmente da solo.