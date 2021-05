Luca Cenerelli chi è: l'imprenditore amante dei viaggi del Trono Over di Uomini e Donne

È il tronista del momento: Luca Cenerelli ha fatto impazzire, in pochissimo tempo, tutte le dame del dating show Uomini e Donne del Trono Over, condotto da Maria de Filippi.

Luca Cenerelli: l’imprenditore che sogna viaggiare

Classe 1973, imprenditore, originario di Milano, Luca Cenerelli ha frequentato il Liceo Scientifico e successivamente, il Politecnico di Milano. La sua carriera lavorativa inizia nel 2003, quando inizia a lavorare in diverse aziende, ricoprendo vari ruoli tra cui il Project Manager. La sua carriera avanza, fino a quando Cenerelli fonda una società propria: infatti, è Fondatore e Direttore di YouBrand s.r.l.

Il “cavaliere” è inoltre, referente italiano per organizzare safari e viaggi in Tanzania (infatti, è Fondatore, Sales & Marketing Director di Tanzania Private Tour).

Luca Cenerelli: le passioni del cavaliere di Uomini e Donne

Tra le passioni di Luca Cenerelli troviamo, tra le altre, gli sport: quando riesce va a sciare, adora praticare tennis, andare in snowboard, ma anche in windsurf e nuotare. Ama la musica, infatti è un ottimo pianista, e la lettura (nel tempo libero, legge molti romanzi). Parla perfettamente tre lingue: italiano, inglese, tedesco. Ha una casa in Sardegna, costruita dalla nonna, in cui passa molto tempo.

Viaggia molto, spesso zaino in spalla, ed ama stare chiuso nel suo furgone, unico luogo dove, a detta sua, trova la sua dimensione. Luca ha più volte dichiarato di non essere fatto per stare da solo e che vorrebbe una donna al suo fianco.

Il percorso di Cenerelli a Uomini e Donne

All’interno di Uomini e Donne non passa inosservato: si presenta convinto di impegnarsi, di dare una svolta decisa alla sua situazione sentimentale. Attira l’attenzione di Angela, Elisabetta e Federica. Esce due volte con la donna campana, si trova bene ma a detta di Cenerelli, quest’ultima non potrebbe dargli la stabilità familiare che cerca.

Con Federica ed Elisabetta la conoscenza va avanti: con la prima è uscito, passando una piacevole serata, con la seconda, invece, si sentono solamente al telefono.

Luca Cenerelli su Instagram

Su Instagram Luca Cenerelli conta circa 14mila followers ed ama postare foto in cui ritrae momenti della sua vita quotidiana, dove passa del tempo all’aria aperta, tra viaggi e tanto sport.