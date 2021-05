Al via allo sport in palestra da lunedì 24 maggio. Le riaperture relative alle attività sportive sono tra le più attese per il ritorno alla normalità: dal 15 maggio sono tornate attive le piscine all’aperto, mentre il 1° luglio sarà il turno di quelle al chiuso.

Quali sono le misure che dovranno adottare gli sportivi e le palestre?

Riaprono le palestre: le regole per le strutture

Le strutture hanno obblighi precisi da far rispettare. In particolare, da oggi dovranno:

Predisporre e applicare all’ingresso di ogni ambiente un cartello con l’indicazione sul numero massimo di sportivi ammessi all’interno. Sono compresi gli spogliatoi e le sale;

Rilevare la temperatura a chiunque acceda alla struttura, dunque ai frequentatori ma anche ai soci, agli addetto e agli accompagnatori;

Posizionare dispenser di gel igienizzante nelle zone di accesso e di maggior passaggio;

Indicare le modalità e le tempistiche necessarie per il ricambio dell’aria all’interno dei locali;

Respingere l’accesso di chi registri una temperatura superiore a 37,5°;

Consentire l’ingresso solo a chi indossi correttamente la mascherina;

Predisporre il filtraggio dell’aria nelle sale chiuse e con elevata densità di persone e di attività;

Predisporre percorsi diversi per l’ingresso e l’uscita dalla palestra.

Riaperture palestre: come si torna a praticare sport

Gli sportivi che intendono tornare a praticare sport in palestra dovranno assicurarsi di seguire alcune prescrizioni:

I bambini possono essere accompagnati da un solo familiare;

La distanza interpersonale minima da rispettare è 1 metro;

La mascherina va indossata correttamente e può essere tolta solo nel momento in cui si pratica un’attività, garantendo il distanziamento dagli altri sportivi;

Lavarsi le mani con frequenza;

Riporre i propri abiti in borse personali, senza quindi lasciarli all’interno delle zone condivise;

Bere da bicchieri monouso o da borracce personali;

Non consumare cibo negli spogliatoi e nelle sale dove si praticano le attività sportive;

Disinfettare e non condividere gli effetti personali;

Accedere alle strutture con l’abbigliamento sportivo, o utilizzare gli spogliatoi il meno possibile;

Non toccare gli oggetti e la segnaletica fissa all’interno della struttura;

È vietato l’utilizzo delle docce.

