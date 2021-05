Lunedì 24 maggio alle 21.20 su Rai2 andrà in onda la commedia Stai lontana da me, un film con Enrico Brignano ed Ambra Angiolini ad interpretare i protagonisti di questa particolare storia d’amore. Il cast e la trama del film trasmesso questa sera in prima serata.

Stai lontana da me: il cast del film in onda questa sera su Rai2

Stai lontana da me è un film del 2013 diretto da Alessio Maria Federici, autore di svariate commedie italiane degli ultimi dieci anni come Tutte lo vogliono e Terapia di coppia per amanti.

Il cast del film vede Enrico Brignano nel ruolo del protagonista maschile Jacopo, un uomo che sta riscuotendo alterne vicende con le donne.

L’attore, comico e presentatore romano si cimenta nuovamente in una commedia che lo mette al centro della scena, sfruttando le sue grandi doti di interprete. Di recente Brignano è stato in tv con il grande successo del suo ultimo show su Rai2 Un ora sola vi vorrei.

La protagonista femminile della pellicola è Ambra Angiolini che interpreta Sara. La versatile attrice e conduttrice è stata protagonista recentemente della conduzione del concerto del primo maggio per la gioia dei suoi tanti fan.

Completano il cast altri attori conosciuti ed apprezzati dal grande pubblico come Fabio Troiano, interprete di conosciuti film e fiction televisive; Giampaolo Morelli, attore napoletano volto dell’Ispettore Coliandro, Giorgio Colangeli e Gianna Paola Scaffidi.

Stai lontana da me: la trama del film in onda questa sera su Rai2

Jacopo, l’attore Enrico Brignano, è un consulente matrimoniale che forma le coppie per gli altri ma non riesce a crearne una per sé. Infatti ogni volta che tende ad avvicinarsi ad una nuova fiamma a questa succede qualcosa di strano, improbabile e sfortunato, rimarcando il fatto che non sia proprio il caso. Questo però sembra cambiare quando sul suo percorso si palesa Sara, Ambra Angiolini, donna che sembra piacergli davvero tanto a tal punto da tenerla lontana da sé per metterla in salvo.