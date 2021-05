Riparte una nuova settimana in compagnia di Un posto al sole con le puntate che andranno in onda a partire da lunedì 24 maggio 2021, come sempre a partire dalle ore 20:45 su Rai 3, fino a venerdì. I fan continueranno a passare le serata in compagnia della soap italiana arrivata ormai alla sua 24esima stagione.

Un posto al sole: le anticipazioni della trama delle prossime puntate

Protagonista delle prossime puntate di Un posto al sole sarà un atteso ritorno per i fan di lungo corso della soap: tornerà Marina Giordano, il personaggio interpretato dall’attrice Nina Soldano. Vedremo insieme cosa sarà affrontato il suo ritorno sia dalla soap che dai suoi spettatori.

Un posto al sole: le anticipazioni di lunedì 24 maggio

Pietro Abate continua a mettere Ferri in un angolo, tramando pesatemente contro di lui. Vittorio cercherà di prendere ossigeno partendo per la Spagna, in modo da fare due cose: tenere alla larga Speranza e rivedere Alex. La donna dunque inizia a rendersi conto di essere di tropo e pensa che la cosa giusta da fare sia partire.

Un posto al sole: le anticipazioni di martedì 25 maggio

Roberto sembra destinato a gettare la spugna ma quando tutto sembra perduto gli viene in soccorso una persona.

Speranza è distrutta dopo gli ultimi avvenimenti e non vorrebbe mai partire ma sa che sarebbe l’unica cosa da fare. Nella puntata di martedì ci sarà l’atteso ritorno di Marina Giordano.

Un posto al sole: le anticipazioni di mercoledì 26 maggio

Dopo il suo ritorno Marina è pronta ad affrontare Abbate per cambiare la sorte dei cantieri. Giancarlo sembra aver fatto breccia nel cuore di Silvia, che sta decisamente rimanendo colpita dal suo corteggiamento anche se crede che la cosa giusta da fare sia recuperare con il marito Michele

Un posto al sole: le anticipazioni di giovedì 27 maggio

Marina dà nuova linfa a Roberto che coglie l’occasione per allearsi con la donna per recuperare i cantieri.

Clara è alle prese con il ritorno di Alberto che ceca di riconquistarla in tutti i modi senza però dare l’idea di riuscirci. Intanto Renato chiede aiuto per la sua situazione all’ultima persona alla quale pensava di doverlo chiedere.

Un posto al sole: le anticipazioni di venerdì 28 maggio

Nell’ultima puntata della settimana di Un posto al sole le attenzioni si concentreranno su Roberto Ferri che sembrerà essere tornato di nuovo sicuro di sé. Tutto questo è di certo frutto della ritrovata Marina, che gli da nuova forza per lottare.

Infine Vittorio, ormai intento a partire in Spagna, riceve una chiamata che sembrerà rovinargli i piani.