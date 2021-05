Riparte una nuova settimana in compagnia di Un posto al sole con le puntate che andranno in onda a partire da lunedì 17 maggio 2021, come sempre alle 20:45 su Rai 3, fino a venerdì. Continueremo a passare le serata in compagnia della soap italiana arrivata ormai alla sua 24esima stagione.

Un posto al sole: le anticipazioni della trama delle prossime puntate

Roberto Ferri sarà ancora protagonista delle vicende delle prossime puntate. Il personaggio, interpretato da Riccardo Polizzy Carbonelli, dovrà cercare di difendersi dai tentativi di Pietro Abbate di annientarlo.

Un posto al sole: le anticipazioni di lunedì 17 maggio

Franco riceverà delle minacce da uno scagnozzo di Abbate.

Mentre Michele si impegna per ricostruire la sua carriera, Silvia continua a ricevere le attenzioni di Giancarlo. Raffaele dovrà fare i conti con la propria coscienza e cercherà di rimediare al torto fatto a Renato.

Un posto al sole: le anticipazioni di martedì 18 maggio

Franco continua ad essere sotto la lenta di Abbate ed i due avranno uno scontro. Roberto invece continua a portare avanti le sue indagini per scoprire perché il suo nemico sta facendo di tutto per distruggerlo. Michele sarà alle prese con una delusione che porterà delle ripercussioni anche alla sua famiglia.

Un posto al sole: le anticipazioni di mercoledì 19 maggio

Roberto continua a fare i conti con Pietro Abbate che cercherà costantemente di metterlo in rovina. Abbate per riuscirci cercherà di allearsi con un vecchio nemico di Roberto. Samuel, che viene spinto da Alberto a lasciare casa, deve fare i conti con l’evidente interesse di Silvia per Giancarlo.

Un posto al sole: le anticipazioni di giovedì 20 maggio

Filippo cerca di convincere il padre a vendere i terreni. Abbate sta mettendo a punto il suo piano per vendicarsi nel migliore dei modi di Roberto.

Samuel abbandona il seminterrato e cerca di conquistare la bella Speranza.

Un posto al sole: le anticipazioni di venerdì 21 maggio

Roberto Ferri è costretto a sancire un accordo con Pietro Abbate, che nasce nel peggiore dei modi dato che non nutre fiducia nei suoi confronti. Niko invece è alle prese con una decisione che gli potrebbe cambiare il futuro.