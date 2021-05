I due finalisti di questa edizione di Amici, Aka7even e Deddy, andranno a vivere insieme. L’annuncio è stato dato in diretta Instagram ai fan che, alla notizia, sono scoppiati di gioia. Al termine del talent show che ha permesso loro di avviare due importanti collaborazioni discografiche, le due rivelazioni di quest’anno hanno deciso di proseguire il proprio percorso insieme e uniti.

Aka7even e Deddy annunciano con una parola a testa, la loro convivenza ai fan

Con una diretta su Instagram dedicata ai fan, i due ragazzi decidono di dare l’annuncio che andranno a vivere insieme. Aka7even e Deddy si troveranno ancora una volta a convivere.

Dopo l’esperienza ad Amici, i cantanti hanno instaurato un profondo legame di amicizia e desiderano incominciare insieme il percorso che li aspetta al di fuori della scuola.

Durante il video, i due hanno formulato la notizia pronunciando una parola ciascuno per creare un po’ di suspense nei confronti dei loro follower. Non è ancora stato rivelato dove intendano andare a vivere ma sicuramente l’esperienza nella “casetta” del talent, li ha abituati ad essere ottimi coinquilini.

Aka7even e Ruby Zerbi fanno pace dopo Amici

Durante il talent, tra Aka7even e Ruby Zerbi il rapporto non era dei migliori.

L’insegnate che guidava Sangiovanni, Deddy, Enula, Esa e Leonardo è stato sempre molto severo nei confronti di Aka7even, anche durante il serale.

Dopo una quantità notevole di scontri in studio anche con Anna Pettinelli, coach del cantante di origini napoletane, Aka7even e Ruby Zerbi hanno fatto pace durante una diretta Instagram.

Zerbi ha fatto un passo indietro rivalutando il talento di Luca. Infatti al termine della diretta, rivolgendosi ad Aka7even, afferma: “Come è successo anche per altri, quando vorrai e come vorrai ti aspetto anche da noi, in radio“.