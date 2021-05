Dopo essersi scontrati in questi mesi all’interno della scuola di Amici di Maria De Filippi, Aka7even e Rudy Zerbi sembrano ormai aver dimenticato la competizione che li ha divisi a lungo. Il cantante e il coach del talent si sono incontrati in una diretta Instagram e Rudy ha voluto complimentarsi con il giovane talento.

Aka7even e Rudy Zerbi ad Amici: le critiche dell’insegnante

Nel corso dell’ultima edizione di Amici di Maria De Filippi il coach Rudy Zerbi ha scelto di seguire i cantanti Enula, Leonardo, Esa, Deddy e Sangiovanni e la sua opinione sugli altri concorrenti del talent si è inasprita nel corso delle puntate.

Aka7even è stato uno degli allievi su cui il coach ha riservato la maggiore quantità di critiche, accusandolo di essere banale e di non saper pronunciare correttamente i testi in inglese.

“Collage di tante cose già sentite… Costruiti a tavolino per essere tormentoni… Dopo una settimana si rompono” era stato l’aspro commento di Rudy su uno degli inediti presentati dall’allievo all’interno del talent. Anna Pettinelli ha sempre difeso Aka dalle accuse di Zerbi, ma ora che il programma si è concluso, per i due è arrivato il momento del confronto diretto.

Rudy Zerbi si intrufola nella diretta Instagram di Aka7even

Dopo essere tornato alla sua quotidianità Aka7even ha deciso di parlare con i fan tramite una diretta Instagram, in cui ha cantato e risposto ad alcune curiosità.

In maniera del tutto inaspettata, la sua conversazione è poi stata interrotta dall’arrivo di un ospite speciale: Rudy Zerbi. “Questo momento rimarrà nella storia” ha commentato ironico il cantante, mentre il suo ospite si collegava. Rudy ha utilizzato sin da subito toni molto più pacati rispetto a quelli utilizzati abitualmente nei confronti di Aka e l’ha ringraziato per averlo invitato nella sua diretta social.

Anche Aka7even si è mostrato più sereno rispetto a come era apparso in passato durante i confronti con l’insegnante e a quanto emerso questa non è stata la prima occasione di riappacificazione fra i due.

Il retroscena: il confronto fra Aka7even e Rudy Zerbi

Come rivelato da Rudy Zerbi, al termine della finale di Amici 20 Aka7even gli ha parlato come mai aveva avuto occasione di fare. “Volevo solo dire una cosa– ha annunciato il coach- volevo farti i complimenti per le parole bellissime, intelligenti e mature che mi hai detto quando ci siamo salutati alla fine della finale”. Mentre il cantante ascoltava sorridente le parole del suo ospite, Rudy ha continuato a parlare, riassumendo la sua opinione su di lui.

“Sei un ragazzo intelligente, serio e maturo” ha osservato Rudy, rivelando poi ciò che più l’ha colpito nelle sue affermazioni.

Le parole di Aka7even a Rudy Zerbi

Dando spazio ai pensieri probabilmente a lungo taciuti, Zerbi ha concluso il suo elogio nei confronti di Aka, ricordando le parole che più lo hanno reso felice. “Quando mi hai detto che comunque certe critiche possono anche aiutare a crescere– ha spiegato- io ho detto ‘Luca è veramente un ragazzo per bene e io l’ho sempre pensato!’”.

“Volevo solo dirti questa cosa e voglio che la sappiano tutti” ha concluso sorridendo il coach.

Luca, o meglio Aka7even ha reagito con grande emozione alle parole del suo insegnante, rispondendo con la voce tremolane. “Mi fai emozionare Rudy!– ha ammesso- ti ringrazio perché per me ha un valore enorme quello che tu mi hai detto in puntata!”.

“Io ti ringrazio, ma non parliamo di me– gli ha risposto Zerbi-voglio parlare di te, voglio dirti che sei veramente stato un ragazzo per bene a dire quelle cose, sono molto fiero, molto contento”.

Rudy rivaluta il talento di Aka7even

La conversazione fra Rudy Zerbi e Aka7even si è conclusa con un ulteriore sguardo alla possibilità di avvicinamento fra di loro.

“Come è successo anche per altri, quando vorrai e come vorrai ti aspetto anche da noi, in radio” ha dichiarato l’insegnante, invitandolo a prendere parte prossimamente alla sua trasmissione a Radio Deejay. Rudy ha poi salutato l’ex allievo di Amici, lasciandolo nuovamente da solo con i suoi fan.

“Tutto è bene quel che finisce bene” ha commentato Aka riprendendosi dalla sorpresa per le parole ricevute. “Quindi ragazzi vi aspetto con Rudy al ‘Perla Blu’” ha aggiunto ironico riferendosi alle battute scambiate con il prof nel corso di Amici. “No, è stato fantastico” ha concluso sincero, cantando poi per i fan il suo inedito “Mi manchi”.

