Ad Amici, nella puntata serale del 24 aprile, la prima manche è stata vinta dalla squadra Zerbi-Celentano e Raffaele è stato mandato al ballottaggio. Nella seconda partita, invece, si sono confrontate le squadre Zerbi-Celentano contro Peparini-Pettinelli.

Quest’ultima squadra ne è uscita perdente e al ballottaggio è stato candidato Samuele. Non sono mancanti gli scambi d’opinione tra Rudy Zerbi e Anna Pettinelli.

Amici, serale 24 aprile, Rudy Zerbi si traveste per la Pettinelli

Nella puntata di Amici del 24 aprile, Rudy Zerbi e Alessandro Celentano hanno sfidato la squadra di Anna Pettinelli e di Veronica Peparini.

Zerbi ha lanciato la battaglia in modo davvero singolare. Il professore ha indossato un giubbotto di pelle rossa con la scritta “Petty7“, accompagnato dalle note della canzone di James Bond.

Rudy Zerbi ha sfoggiato anche una nuova parrucca bionda, visto il nuovo taglio di capelli di Aka7even. Il cantante ha apprezzato: “Stai bene però“.

La Pettinelli diretta contro Rudy Zerbi

Nella puntata di Amici del 24 aprile, la seconda manche è cominciata con una battaglia tra Serena e Aka7even. Il cantante della squadra della Pettinelli ha presentato un suo nuovo singolo che Rudy Zerbi ha attaccato: “Collage di tante cose già sentite… Costruiti a tavolino per essere tormentoni… Dopo una settimana si rompono“.

Anna Pettinelli ha risposto per le rime: “Non sai riconoscere un successo a primo ascolto… Sentiremo quando diventa disco d’oro non ti preoccupare“. Il cantante si è portato a casa il punto, ma nel lancio della seconda sfida, tra Sangiovanni e Samuele si è riaccesa la polemica tra i professori di canto.

Rudy Zerbi ha imitato la Pettinelli e il suo modo di presentare Aka7even e la professoressa ha replicato piccata: “Ormai vaneggia“. La sfida è stata vinta da Sangiovanni.

L’ultima sfida, tra Deddy e Aka7even, è stata persa dal cantante della squadra della Pettinelli e Rudy Zerbi ha commentato diretto: “Lui in difficoltà palese… Una barrettina… Di una banalità sconcertante… Evita“.

La professoressa non si è trovata d’accordo: “Se permetti non evita niente… Lui metti quello che vuole nella sua canzone… Ti manca lo stile“. Al ballottaggio è andato Samuele.

