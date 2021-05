Il secondo finalista de L’Isola dei Famosi è stato annunciato nella puntata di questa sera. Se la scorsa puntata è stato Andrea Cerioli a volare direttamente in finale, grazie al voto del pubblico, questa volta tocca ad un altro amatissimo concorrente di questa edizione. Tra Matteo Diamante, Ignazio Moser e Isolde Kostner si cela il nome del secondo finalista.

Secondo finalista a L’Isola dei Famosi

L’Isola dei Famosi si avvicina sempre più alle battute finali. Mancano pochissime puntate alla chiusura di un’edizione ricca di sorprese, emozioni e colpi di scena ed è ancora tempo di scoprire importantissimi verdetti.

Il primo è stato annunciato la scorsa puntata, nel corso della quale abbiamo assistito alla proclamazione del primo finalista ufficiale: Andrea Cerioli. L’ex volto di Uomini e donne ha dovuto contendersi l’ambito premio con Isolde Kostner e Angela Melillo, ma alla fine a spuntarla al televoto flash è stato proprio lui.

Nel corso della puntata di questa sera viene annunciato il nome del secondo finalista. Il verdetto arriva al termine di una serata ricca di sfide e colpi di scena.

Ignazio Moser è il secondo finalista

I papabili candidati per il secondo posto in finale vengono selezionati attraverso tre prove di gioco decisive.

Al loro termine, i tre vincitori sono Isolde Kostner, Ignazio Moser e Matteo Diamante che possono così competere per l’ambitissimo traguardo. Ilary Blasi apre così un televoto flash attraverso il quale il pubblico ha la possibilità di compiere la sua scelta: chi di loro tre merita un posto in finale?

Al termine del televoto la conduttrice annuncia il nome del vincitore: il pubblico ha premiato Ignazio Moser, che vola così in finalissima assieme ad Andrea Cerioli. Un traguardo importantissimo per il fidanzato di Cecilia Rodriguez, che proprio nella puntata di stasera si è sottoposto ad una scelta importante per il bene del gruppo: tagliarsi barba e capelli a zero pur di ricevere una lauta ricompensa per tutta la settimana.

