Ignazio Moser si sacrifica per il gruppo e compie un gesto da eroe a L’Isola dei Famosi. Il naufrago si offre, al posto di Andrea Cerioli che ha subito rifiutato, di farsi tagliare barba e capelli a zero al fine di ricevere una lauta ricompensa per il gruppo: una teglia di spaghetti per una settimana intera. Il concorrente si sottopone in diretta al taglio e il risultato è sorprendente.

Andrea Cerioli rifiuta la proposta

Ignazio Moser è diventato eroe per una sera e, a L’Isola dei Famosi, compie un gesto straordinario per il bene del gruppo intero. La produzione e Ilary Blasi hanno inizialmente rivolto al primo finalista di questa edizione, Andrea Cerioli, una proposta molto importante.

Il naufrago doveva infatti accettare di farsi tagliare capelli e barba a zero al fine di ottenere una lauta ricompensa, per se stesso e per il gruppo intero. La ricompensa sarebbe stata una teglia di spaghetti al pomodoro per una settimana intera.

Una proposta assolutamente allettante, considerata la fame che i naufraghi patiscono ormai da settimane. Eppure Andrea Cerioli ha rifiutato la proposta, preferendo preservare la sua folta chioma. Dallo studio e a Playa Palapa tutti lo incitano, ma la decisione del ragazzo è categorica.

Ignazio Moser si sottopone al taglio a zero

Andrea Cerioli ha così rifiutato la proposta, ma in alternativa la produzione ha deciso di fare uno strappo alla regola. Al suo posto, infatti, ha concesso la possibilità ad un altro naufrago di sottoporsi all’ardua prova: si tratta di Ignazio Moser. Dallo studio le prime titubanze sono della fidanzata Cecilia Rodriguez che però, alla fine, approva: “Ci ho impiegato 4 anni a fargli crescere i capelli, però accetto“.

Ignazio Moser, in diretta, si lascia così tagliare barba e capelli a zero in spiaggia di fronte alla curiosità degli altri naufraghi. Durante la prova Ilary Blasi esulta: “Il vero eroe dell’Isola è Ignazio Moser“.

Al termine del rivoluzionario cambio di look, il risultato è impressionante: i lunghi capelli e la folta barba del ragazzo sono spariti per lasciare spazio a un netto taglio a zero. Teglia di spaghetti conquistata, per una settimana intera.

