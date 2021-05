Isabella ha stroncato Gemma Galgani a Uomini e Donne. Tra le due Dame non corre buon sangue già da un po’ e oggi c’è stato l’ennesimo scontro. Nella discussione è intervenuto anche Nicola Vivarelli.

Protagonista al centro dello studio anche Ida Platano, che ha chiuso la sua conoscenza con Gabriele, che era stata consigliata da Maria De Filippi.

Isabella contro Gemma Galgani, anche Ida Platano protagonista

Isabella è stata protagonista a centro studio nella puntata del 25 maggio di Uomini e Donne. Ma la puntata è cominciata già in salita con Ida Platano al centro dello studio. Come nelle migliori tradizioni, la Dama ha cominciato ad attaccare Gabriele per problemi che, probabilmente vede solo lei.

La lamentela principale era la scarsità di telefonate ricevute dal Cavaliere, che nel suo modo di pensare si traduceva in scarso trasporto: “Non s’è portato niente a casa di me“.

Gabriele ha provato a difendersi dalle accuse: “Prendiamola piano piano.. Anche mia madre si lamenta. Io non chiamo mai… Ti chiedo scusa“. Stranamente Tina Cipollari ha dato appoggio a Ida Platano: “Quando t’interessa una persona… Come fai a dire chiamo poco?“. Alla fine la conoscenza è stata chiusa.

Isabella stronca Gemma Galgani, la discussione

Isabella ha attaccato Gemma Galgani, mentre si trovava a centro dello studio per raccontare le sue conoscenze.

Nella noia generale si è infilata Gemma Galgani, che ha criticato la Dama: “Si è irrazionali quando si è passionali“.

Isabella ha risposto per le rime: “Sono valutazioni personali che io non farei mai su di te… Non è affar mio… Ha stufato… A me non va più di risponderti. Per rendere ancora meno interessante la discussione già sterile, è intervenuto Nicola Vivarelli, che ha provato a difendere le sue azioni dello scorso anno e il corteggiamento alla Dama torinese: “Mi dispiace che la pensiate così… Io ho la coscienza apposto“.

Anche Maria De Filippi ha commentato l’atteggiamento di Gemma Galgani nei confronti di Isabella: “Gemma non ti ho mai visto così… Vorrei capire cosa ti sta scattando“.

Approfondisci:

Ida Platano bacchettata da Maria De Filippi