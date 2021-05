Da martedì 25 maggio 2021 Game of Games – Gioco Loco torna in televisione dopo lo stop causa ascolti bassi di aprile. Vedremo di nuovo Simona Ventura alle prese con i 6 ospiti che si sfideranno a suon di giochi divertenti per portare al gioco finale il concorrente da loro rappresentato. Tutti gli ospiti vip della prossima puntata.

Simona Ventura e Game of Games – Gioco Loco di nuovo in tv

Il format Game of Games – Gioco Loco condotto da Simona Ventura è pronto a ripartire con la messa in onda delle puntate rimanenti della prima stagione, che sono già state registrate in gennaio in quel del Portogallo.

Tornano dunque tutte le divertenti prove del Gioco dei Giochi che mette di fronte 12 concorrenti a caccia del gioco finale. Le prove iniziali, quelle di qualificazione, vedono una coppia di concorrenti sfidarsi senza però entrare direttamente nel gioco che così vedrà al centro dello studio a rappresentarli 2 vip scelti tra i 6 a disposizione. Questo succederà anche nei restanti giochi quando i concorrenti cercheranno di approdare al gioco finale per portarsi a casa il montepremi della puntata.

Simona Ventura e Game of Games: gli ospiti vip nella puntata del 25 maggio 2021

Nella puntata che andrà in onda martedì 25 maggio vedremo alle prese con i giochi del programma DJ Angelo, noto conduttore radiofonico che spesso è comparso anche nei programmi come per esempio Quelli che il calcio; Fabrizio Biggio, attore e comico noto per i suoi film e serie tv nel duo noto come I soliti Ignoti; Sofia Bruscoli, modella e showgirl italiana con un passato nel mondo del pattinaggio artistico a rotelle; Marco Carta, cantante noto tra le altre cose per la vittoria sia del talent show Amici che del Festival di Sanremo; Jonathan Kashanian, personaggio televisivo appassionato di moda e noto vincitore di una edizione del Grande Fratello; ed infine anche Melita Toniolo showgirl modella e attrice fattasi conoscere inizialmente anche lei per la partecipazione al reality show del Grande Fratello.