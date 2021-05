Sofia Bruscoli chi è: la showgirl italiana ospite a Game of Games su RaiPlay

Sofia Bruscoli è una modella, showgirl e conduttrice italiana. Dopo qualche anno lontano dai riflettori, è recentemente tornata in tv e sarò ospite della prima puntata del programma di intrattenimento su RaiPlay condotto da Simona Ventura, Game of Games.

Sofia Bruscoli: la carriera da modella e le prime esperienze in tv

Sofia Bruscoli, classe 1988, dopo aver partecipato e vinto vari concorsi di bellezza, a partire dal 2004 inizia a farsi largo nel mondo delle passerelle come modella. È nel 2006 che approda per la prima volta in televisione come valletta nella trasmissione di Rai1 L’anno che verrà, condotta da Carlo Conti.

Nello stesso anno partecipa poi anche all’edizione di Ballando con le stelle condotta da Milly Carlucci, facendosi conoscere ancor più dal grande pubblico.

Sofia Bruscoli: tra conduzione e recitazione

Nel 2008 Sofia Bruscoli torna al fianco di Carlo Conti, questa volta da co-conduttrice per il programma I migliori anni. Tra il 2009 e il 2010 è poi invece il periodo durante il quale prende affianca Pippo Baudo al timone, per l’ultima volta, di Domenica In. Dopo numerose esperienze che l’hanno vista prendere parte, come attrice, in diverse fiction targate Rai tra cui Don Matteo, Sofia Bruscoli riveste i panni di conduttrice al fianco di Veronica Gatto nel programma su Rai1, Easy driver.

Sofia Bruscoli: l’amore per Marcelo Fuentes e la figlia Nicole

È la stessa Bruscoli che, nella biografia presente sulle sue pagine social ufficiali, ha voluto così descriversi “attrice, modella, showgirl, conduttrice, ma soprattutto mamma”. Legata sentimentalmente ad un noto ex di Uomini e Donne, Marcelo Fuentes, la Bruscoli è diventata mamma di una bambina di nome Nicole nel 2014.

Il ritorno di Sofia Bruscoli in tv: ospite di Game of Games

Dopo diversi anni trascorsi volutamente lontana dal piccolo schermo, Sofia Bruscoli è pronta per tornare al centro dell’attenzione in qualità di concorrente vip nel corso della prima puntata del programma Game of Games, trasmissione di puro intrattenimento al cui timone troviamo l’amata Simona Ventura.