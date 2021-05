Sonia Bruganelli, moglie di Paolo Bonolis, è recentemente tornata al centro dell’attenzione per una lunga intervista rilasciata a Francesca Fagnani in quel di Belve. Nel corso della chiacchierata la Bruganelli ha discorso su disparate tematiche: dal rapporto con il compagno, amatissimo conduttore televisivo, alle difficoltà derivate dalla malattia della figlia Silvia.

Un ampio tuffo nella sua vita privata.

Sonia Bruganelli, la vita privata: studi, altezza e fratello

Sonia Bruganelli ha 47 anni, è nata a Roma il 20 febbraio 1974 ed è alta 1,80 m. Di lei sappiamo che ha studiato Scienze della Comunicazione e fin da giovane si è distinta nell’attività imprenditoriale.

Secondo quanto si apprende online, la Bruganelli si sarebbe laureata discutendo una tesi sul Grande Fratello. Appassionata di moda, ha fondato varie linee sue tra cui Adele Virgi, collezione dedicata all’abbigliamento dei bambini nata dalla suggestione di sua famiglia, Adele. Successivamente la Bruganelli ha voluto intraprendere un’attività anche nel mondo dello spettacolo dando vita, nel 2005, a SDL, agenzia di casting. Prima dell’incontro con Paolo Bonolis aveva già avuto modo di farsi conoscere nel mondo dei fotoromanzi e delle televendite, dedicandosi invece all’organizzazione e alla produzione dei programmi televisivi del compagno.

Noto al gossip anche il fratello di Sonia Bruganelli e cognato di Paolo Bonolis: Marco Bruganelli. Di lui si sa che è un imprenditore e che è impegnato sentimentalmente con Claudia Ruggeri.

Sonia Bruganelli: l’amore e il primo appuntamento con Paolo Bonolis

L’incontro con Paolo Bonolis è avvenuto grazie ad un loro amico comune: Andrea Quattrini. A raccontarlo, tempo fa a Verissimo, era stata proprio la Bruganelli in coppia con il marito: “Ci conoscemmo perché facevo le televendite durante il suo programma, io avevo la mia vita, non ero convinta, lui però era molto ‘aggressivo’ nell’approccio, poi mi invitò al cinema a vedere Jerry Maguire“.

A quell’appuntamento a 4, a cui partecipò anche Laurenti, Bonolis arrivò in ritardo a luci del cinema già abbassate.

Sonia Bruganelli: la malattia della figlia Silvia e il periodo più difficile

Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis si sono sposati nel 2002, quando era giovanissima: la Bruganelli aveva infatti solo 23 anni. Paolo, invece, aveva già un matrimonio alle spalle con Diane Zoeller e due figli: Stefano e Martina. Sonia e Paolo hanno avuto 3 figli: Silvia, Davide e Adele.

Silvia è la primogenita della coppia e al momento della nascita ha sofferto di alcune complicazioni cardiache che hanno comportato un’ipossia cerebrale dopo l’operazione. “Aveva solo un danno cardiaco che era stato sistemato con l’operazione. Purtroppo l’intervento era talmente complicato che ha avuto un infarto e danni neurologici, per fortuna non cognitivi“, ha raccontato la Bruganelli a Belve.

Gli attacchi di panico e poi la svolta dopo le parole del figlio Davide

La malattia della figlia ha portato grande sconforto a Sonia Bruganelli che, come ha spiegato a Belve, ha portato ad una vera e propria crisi esistenziale e a ripetuti attacchi di panico che si sono protratti per molto tempo, anche quando è nato il suo secondo figlio Davide: “Ho smesso di avere attacchi di panico quando è successa una cosa con il mio secondo figlio in un periodo per me terribile – ha raccontato la Bruganelli – Ho passato 20 giorni difficilissimi, non mi alzavo più dal letto, avevo mio padre che mi accudiva.

Pensavo di non farcela, non volevo vedere i figli, non volevo vedere nessuno, mio padre si occupava di me e mia madre dei miei figl. Venne su Davide e mi disse: ‘Mamma ma tu muori?’.

Lì ho capito che non potevo abdicare ad essere madre di nuovo“.

