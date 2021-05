Dopo la sensazionale vincita verificatasi nell’estrazione di sabato 22 maggio 2021, che ha consentito ad un fortunato vincitore di aggiudicarsi la cifra record di 156 milioni di euro, ripartono le estrazioni del SuperEnalotto per una nuova avvincente settimana: come al solito l’estrazione della sestina vincente avverrà alle ore 20:00. Segui i risultati ed il commento all’estrazione su The Social Post.

L’estrazione di sabato 22 maggio 2021.

SuperEnalotto: è stato centrato il tanto agognato 6 che è valso 156 milioni di euro

Prima o poi sarebbe dovuto accadere e finalmente è accaduto. Un fortunato giocatore di Montappone, paesino da 1.700 abitanti in provincia di Fermo, ha messo a segno la vincita del Jackpot multimilionario centrando la sestina vincente.

L’avvenimento mancava dal luglio del 2019 e tutto questo tempo aveva consentito al montepremi del primo premio di crescere a dismisura sino a che ieri non ha toccato i 156 milioni e 100 mila euro. Il giocatore è riuscito a fermare la crescita del Jackpot attraverso una giocata di 2 euro, aggiudicandosi in solitaria l’intero importo.

Come spesso accade in questi casi ancora non si sa nulla sull’identità del vincitore ma pare possa essere veramente una delle 1700 anime che popolano la cittadina.

Staremo a vedere con il tempo se chi dovrà riscuotere la somma si farà riconoscere. Resta il fatto che questo è un evento storico che sia gli abitanti del piccolo comune in provincia di Fermo che tutti gli italiani ricorderanno per sempre.

SuperEnalotto: i dati dell’ultima estrazione del SuperEnalotto di sabato 22 maggio 2021

Le estrazioni del SuperEnalotto ripartiranno dunque da questa sensazionale vincita, con il Jackpot che riprenderà la sua cosa dalla cifra di 31 milioni e 400 mila euro.

Nella stessa estrazione di sabato 22 maggio 2021, oltre all’insperato 6, non sono stati messi a segno 5+1 ma sono stati ben 13 i giocatori che hanno centrato 5 numeri della combinazione vincente aggiudicandosi circa 19 mila euro a testa.

Ora vediamo nel dettaglio le vincite centrate nell’ultimo concorso.

Le vincite Immediate al SuperEnalotto

PREMIO N. VINCITE EURO DISTRIBUITI 25,00 € 17.764 444.100,00 €

Le vincite con la combinazione vincente del SuperEnalotto

VINCITE CATEGORIA EURO 1 Punti 6 156.294.151,36 € nessuna Punti 5+1 – 13 Punti 5 19.242,16 € 897 Punti 4 285,38 € 31.088 Punti 3 24,71 € 495.951 Punti 2 5,00 €

Le vincite con il numero SuperStar

VINCITE CATEGORIA EURO nessuna 5 Stella – 3 4 Stella 28.538,00 € 123 3 Stella 2.471,00 € 2.078 2 Stella 100,00 € 14.447 1 Stella 10,00 € 30.900 0 Stella 5,00 €

