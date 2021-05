Aurora Leone chi é: da Italia's Got Talent ai The Jackal, tutto sull'attrice cacciata dalla Partita del Cuore

Sono fatti e conseguenti polemiche destinati a trascinarsi per lungo tempo: quanto denunciato da Aurora Leone poco prima che si disputasse la Partita del Cuore ha infatti generato condanna ed è indubbio che sul caso si continuerà ad indagare alla luce delle pesanti accuse di sessismo che gravano sull’ormai ex dg della Nazionale Cantanti, Gian Luca Pecchini, dimessosi in queste ore.

In molti, anche alla luce di quanto accaduto, hanno nutrito curiosità nei confronti della comica e attrice campana googlandola in cerca di informazioni sulla sua carriera e sulla sua vita privata. Dall’esperienza a Italia’s Got Talent al successo al fianco dei The Jackal: tutto su Aurora Leone.

Aurora Leone: i primi tour e l’approdo a Italia’s Got Talent

Aurora Leone è giovanissima: classe 1999, l’attrice e comica originaria di Caserta ha infatti appena 22 anni. Ironica, vivace e genuina, di un fanciullesco pascoliano che viene a galla soprattutto nel rapporto che ha con il inseparabile fratello gemello, Antonio. Un’ironia ma anche una passione per l’arte e per teatralità ereditate sicuramente dal padre che, oltre ad essere architetto di professione, nel tempo libero si dedica alla sceneggiatura. Iscritta alla Facoltà di Lettere, molto giovane inizia a scrivere e a portare in giro – riscuotendo successo – i suoi primi monologhi per approdare poi in quel di Italia’s Got Talent, dove appare sul piccolo schermo per la prima volta e dove si è aggiudicata un meritato quinto posto.

È qui che in The Jackal la notato e iniziano a esserci i primi accenni di quella che è ad oggi una collaborazione in toto.

Aurora Leone e i The Jackal: come è nata la comica collaborazione

Era stata la stessa Aurora Leone a raccontare su Instagram come era nata la sua partnership con il The Jackal che l’avrebbero contattata proprio poco dopo la fine del show su Sky.

Un messaggio che però la Leone avrebbe accidentalmente ignorato per lungo tempo prima di scorgere la notifica che da lì a breve le avrebbe fatto riscuotere ancor più successo di quello già goduto.

Aurora Leone: l’amore e la vita privata

Oltre la sua carriera di comica, apparsa peraltro anche in quel di Stasera tutto è possibile, show di Rai2, della sua vita privata si sa ben poco se non ciò che Aurora Leone mostra ai fan sui social. Al momento non è dato sapere se l’attrice sia impegnata sentimentalmente anche se sembra sia certo che in passato abbia avuto una relazione con Lorenzo Tronconi, anche lui volto noto apparso in alcuni talent del piccolo schermo.