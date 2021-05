La fidanzata di Stefano Bettarini, Nicoletta Larini è stata ricoverata in ospedale per sottoporsi a un intervento. La giovane modella ha documentato il suo ricovero attraverso il suo profilo Instagram, pubblicando un post e alcune stories. L’operazione è servita ad asportarle le tonsille, che da tempo le procuravano diversi fastidi.

Nicoletta Larini in ospedale: l’annuncio via social

Nella giornata di ieri, sul profilo di Nicoletta Larini è apparso un post decisamente diverso dal solito. La modella, che è solita pubblicare foto di sé da sola o in compagnia del suo fidanzato Stefano Bettarini, ha condiviso uno scatto che la ritrae su un letto d’ospedale.

“Operazione di tonsillectomia andata bene…– ha annunciato- qua stavo per andare in sala operatoria”. Nell’immagine, Nicoletta appare coricata su un letto, trasportato da due operatrici per i corridoi dell’ospedale. “Adesso sono ancora mezza sedata…” ha spiegato ancora la modella, dando appuntamento ai suoi follower al più presto.

Fonte: Instagram

Nicoletta Larini spiega il motivo dell’operazione: “Infezione del sangue”

Nelle ore successive all’operazione, la Larini è riuscita a riprendere in mano il suo cellulare, per aggiornare chi la segue sul suo stato di salute.

A quanto pare, in molti le hanno scritto per sincerarsi che stesse bene e Nicoletta ha voluto ringraziare tutti per l’interesse dimostrato. “Adesso deve iniziare la fase della guarigione” ha spiegato pensando al post-operatorio. “Consapevole del male che avrebbe fatto, ma queste tonsille doveva essere operate” ha aggiunto. Come da lei stessa ammesso infatti, da tempo le tonsille le recavano problemi di salute, “compresa l’infezione del sangue”.

Nicoletta Larini spiega il motivo principale della sua operazione alle tonsille

Fonte: Instagram

Nicoletta Larini: il racconto per immagini della sua convalescenza

Durante la giornata, Nicoletta ha pubblicato alcune immagini dal suo letto d’ospedale.

La giovane modella ha voluto mostrare i lati più negativi e quelli più positivi della sua esperienza da paziente. Fra le sue stories sono infatti apparsi alcuni video che riprendevano la flebo appesa al fianco del suo letto e l’ago inserito nella sua mano. A un tratto però queste immagini non del tutto piacevoli sono state alternate dalle fotografie di un gelato: pasto concesso alla modella dopo l’operazione alla gola.

“Buon appetito” ha commentato lei per celebrare questo momento di dolcezza.

Nicoletta Larini dal suo letto d’ospedale

Fonte: Instagram

Il pensiero di Stefano Bettarini per Nicoletta Larini

Avvertendo la mancanza della sua fidanzata, ricoverata in ospedale per sottoporsi all’operazione Stefano Bettarini ha pubblicato un selfie di coppia fra le sue stories. “Torna presto!” ha scritto romanticamente l’ex calciatore, aggiungendo un cuore rosso al suo messaggio d’amore affidato ai social.

Stefano Bettarini dedica una storia Instagram alla sua fidanzata Nicoletta Larini

Fonte: Instagram

Questa mattina, la Larini ha pubblicato un breve video per augurare il buongiorno ai suoi follower.

Nelle immagini, sul letto vicino al suo si scorge una valigia aperta, ma non è chiaro se il suo ritorno a casa sia già previsto per oggi.