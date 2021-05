Amore Criminale, anticipazioni dell'ultima puntata di stasera 27 maggio: la storia di Francesca

Stasera 27 maggio alle ore 21.20 su Rai3 si chiude l’ultimo capitolo di Amore Criminale con la conduttrice Veronica Pivetti. Il format ricostruisce i drammatici casi di femminicidio con il fine di denunciare ogni forma di violenza sulle donne.

Amore Criminale, anticipazioni della puntata di stasera: la violenta storia di Francesca

Con la sesta ed ultima puntata di stasera giovedì 27 maggio alle 21.20 su Rai3 si chiude definitivamente l’appuntamento settimanale con Amore Criminale. L’ultima puntata sarà dedicata a Francesca, vittima di un ennesimo caso di violenza fisica e psicologica da parte del compagno.

Il finale di stasera avrà però un sapore diverso: diversamente dai casi affrontati nel corso del programma nelle settimane precedenti, questa sera la Pivetti ricostruirà la dinamica di una storia che non ha avuto drammatico epilogo con un omicidio. Ricostruendo la dinamica, purtroppo anche la storia di Francesca ha avuto inizio con un idillio trasformatosi poi in un incubo. Un inferno che avrebbe avuto inizio in una piscina a bordo della quale avrebbe conosciuto Giacomo.

Francesca, sopravvissuta ai maltrattamenti del compagno

Dopo un primo periodo di felicità ed entusiasmo, la relazione con il fidanzato inizia a prendere una brutta piega.

Nel giro di 3 anni il sogno di Francesca diventa un incubo, periodo in cui Giacomo la fa sentire inadatta, la umilia e la maltratta psicologicamente. Francesca però non riesce a staccarsi da lui nonostante il male provato e sviluppa una vera e propria dipendenza per il suo carnefice. Sarà durante un fine settimana all’insegna di violenze fisiche e verbali da parte dell’ex che Francesca prende coraggio e scappa da quell’inferno.

Amore Criminale: gli ascolti della puntata di giovedì scorso, 20 maggio

Amore Criminale cavalca ancora una volta l’onda del milione di telespettatori.

La puntata di giovedì scorso ha raggiunto 1’00’417 ascoltatori con uno share del 6.0%. Rimane comunque imbattibile il successo raccolto da Un passo dal cielo 6 che supera anche stavolta i 5 milioni di spettatori. I fan si sono mostrati altrettanto attivi anche sui profili social della serie, raggiungendo 96.000 interazioni.