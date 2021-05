Dopo essere stata eliminata dall’Isola dei Famosi, Francesca Lodo è tornata in Italia, dove attualmente sta trascorrendo il periodo di quarantena previsto dopo la sua permanenza alle Honduras. L’influencer è riuscita anche a parlare nuovamente ai suoi fan, apparendo sul suo profilo Instagram. Pur apparendo sorridente, la Lodo ha rivelato di essere in una fase molto particolare e di percepire ancora le conseguenze della sua esperienza, che a quanto pare avrebbe avuto ripercussioni sulla sua salute.

Francesca Lodo: ritorno emozionato sui social

Circa dieci giorni fa, Francesca Lodo ha terminato per sempre la sua esperienza all’Isola dei Famosi, perdendo il televoto contro gli altri concorrenti.

Dopo essere tornata dai suoi affetti in Italia, la modella è apparsa nuovamente fra le stories del suo profilo Instagram, salutando con grande emozione i suoi follower. “Oddio ragazzi! Ciao! Come state? Voi direte ‘te come stai’?- ha esordito la Lodo, ammettendo di percepire una particolare sensazione per il suo ritorno su Instagram- mi fa stranissimo parlarvi, oddio!”. “Ancora sono un po’ scioccata, il telefono…ancora faccio un po’ di fatica” ha spiegato, ironizzando poi sulla ricrescita alla radice dei suoi capelli, che per 3 mesi ha dovuto gestire autonomamente sulla spiaggia delle Honduras.

“Sono in quarantena, non posso neanche uscire” ha aggiunto, spiegando che non potrà raggiungere il parrucchiere ancora per qualche tempo.

Lo stato di salute di Francesca Lodo: “Non sto benissimo”

Pur mantenendo un grande sorriso sul suo volto, Francesca Lodo ha poi dovuto ammettere che attualmente il suo stato di salute deve essere tenuto sotto controllo, per evitare peggioramenti pericolosi. “Sono un po’ magra– ha chiarito la modella- devo fare attenzione, devo andare molto con cautela, perché ho un po’ di problemi, sia di dormire, sia del mangiare”.

Alla voce di Francesca si è poi aggiunto un commento scritto sempre da lei in sovrimpressione al video. “Non sto benissimo…ma sto recuperando pian piano” ha spiegato, mostrandosi fiduciosa nella possibilità di rimettersi in sesto con le dovute tempistiche.

Francesca Lodo parla del suo stato di salute e rivela un preoccupante dimagrimento

Fonte: Instagram

Francesca Lodo ringrazia i fan

Svelata la verità sul suo reale stato di salute, la Lodo ha poi voluto ringraziare i suoi fan, che l’hanno sostenuta all’Isola. “Sono quasi in imbarazzo-ha ammesso- non mi aspettavo tutto questo affetto da parte vostra, il sostegno, i messaggi stupendi che mi avete mandato, voglio ringraziare le pagine fan”.

“Sono molto felice, quest’esperienza è stata…ragazzi forse non si trovano le parole per spiegare, perché se non lo fai, non provi quest’esperienza non lo puoi spiegare” ha aggiunto ripensando ai mesi vissuti nel reality.

Francesca Lodo ammette “Ho perso 15 kili”

Sempre ripensando a quanto vissuto all’Isola, Francesca ha spiegato il motivo principale delle problematiche fisiche che ora si trova ad affrontare. “Ho provato la fame vera, ho perso 15 chili, sto cercando di recuperarli piano piano” ha dichiarato, spiegando di essere comunque contenta di quanto vissuto.

“Sono fiera di me, mi guardo allo specchio e sono contenta dell’esperienza che ho fatto, di come l’ho fatta e i vostri messaggi mi confermano questa cosa e sono ancora più felice”.

Il pensiero di Francesca Lodo sulla sua uscita

Annunciando ai follower di voler parlare loro con estrema sincerità, Francesca Lodo ha ammesso di non poter nascondere il dispiacere per essere stata eliminata a “un passo dalla finale”. “Mi rode!” ha affermato, ribadendo poi la sua contentezza per ciò che quest’esperienza le ha permesso di vivere.

“Poi mi sarebbe comunque piaciuto continuare a fare la vera naufraga, perché ho fatto la vera naufraga, quella settimana con Beatrice” ha concluso, esprimendo il desiderio ormai irrealizzabile di giungere in finale con lei.

“Ringrazio voi perché siete stati i miei più grandi sostenitori– ha ribadito- e adesso se magna!”

Approfondisci

Quanti chili hanno perso i naufraghi de L’Isola dei Famosi: Andrea Cerioli e Awed quelli dimagriti di più

Ignazio Moser è il secondo finalista dell’Isola dei Famosi: battuti Isolde e Matteo al televoto flash