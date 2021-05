Ci eravamo lasciati con la prima parte della 5a stagione di Lucifer lo scorso anno, quando a il 21 agosto del 2020 sono stati svelati i primi 8 episodi componenti la prima parte. Ora è tutto pronto per l’atteso ritorno che vedrà Lucifer impegnato nella sfida con il fratello. Tutto sull’orario di uscita della seconda parte

Lo avevamo lasciato sofferente ed alquanto adirato di fronte ad un fratello gemello pronto a fargli la guerra con tutti i mezzi possibili. L’ottavo episodio della prima parte si concluso con Lucifer e Michael alle prese con quella che sembrava la resa dei conti finali anche se ad intervenire è stato Dio in persona, cercando di mettere pace tra i due gemelli.

Si riparte dunque da qui, con gli occhi puntati sul padre di Lucifer. E si riparte tra poco perché è ormai notizia nota a tutti gli appassionati della serie di quando saranno rilasciati il 28 maggio 2021 gli 8 restanti episodi della stagione numero 5. Stagione che da quanto riportato da Netflix dovrebbe essere la penultima dell’intera serie tv.

È merito infatti del colosso dello streaming statunitense se la fortunata serie di Lucifer ha rivisto i fasti del passato.

Ricorderanno bene i tanti fan che lo show era stato abbandonato da Fox lasciando i tanti appassionati nello sgomento più totale. Era l’11 maggio 2018 e la decisione aveva lasciato di stucco anche il cast della serie che ormai pronto ad andare avanti con la messa in scena delle nuove puntate.

L’entrata in gioco di Netflix però ha invece ridato linfa al progetto che ora è pronto per andare avanti oltre questa 5a stagione. È infatti di dominio pubblico come la piattaforma abbia confermato le vincende di Lucifer anche per la sesta stagione.

La seconda parte della quinta stagione di Lucifer è pronta a sbarcare su Netflix alle ore 9:00 del 28 maggio 2021.

Tutti i fan sono ormai impazienti e pronti a gustarsi le vicende di Lucifer e dei sui fratelli. Come finirà?