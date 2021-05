Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 28 maggio? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno dell’Ariete.

Cari Ariete, il vostro venerdì sarà ancora caratterizzato dalla buona presenza della Luna nei vostri piani astrali, unita al Sole che entrerà nel corso della giornata. Vivaci, allegri e pimpanti, spinti da una notevole forza di volontà, potrete riuscire a portare a termine un gran numero di progetti lavorativi nel corso della giornata!

Mercurio accentua le idee che animano la vostra mente, mentre Giove le rende concretamente realizzabili. In alcuni momenti della giornata godrete di ottime possibilità di dialogo, contatto e unione, sia con il partner che con gli amici e i conoscenti.

Oroscopo Ariete, 28 maggio: amore

Veramente buone le prospettive che vi attendono per il piano amoroso! Chi di voi è impegnato in una relazione stabile e duratura, avrà modo in questa giornata di sperimentare dei nuovi livelli di unione, aiutati dai buonissimi transiti che vi interessano.

Per voi single dell’Ariete, invece, gli astri non sembrano vere grandi sorprese o promesse per questa giornata, ma uscite comunque!

Oroscopo Ariete, 28 maggio: lavoro

La sfera lavorativa, cari Ariete, sembra essere caratterizzata da una buona produttività, unita ad un’ottima serie di rinnovate idee che vi permetteranno di gettare le basi per un futuro stabile e sereno! Un buon accordo sembra attendervi in giornata, e grazie a questo sembrano potersi anche configurare delle gratificanti soddisfazioni sotto il piano economico.

Oroscopo Ariete, 28 maggio: fortuna

Abbastanza bene, infine, per l’influsso che la Dea bendata vuole riservarsi nel vostro venerdì, amici dell’Ariete!

Grazie al suo supporto sarà più semplice e gratificante chiudere quell’accordo lavorativo, oppure attendervi di trascorrere una serata piacevole in compagnia della vostra dolce metà!