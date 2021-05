Oroscopo di domani 28 maggio 2021. Sei curioso di sapere cosa dicono le stelle sul tuo segno zodiacale? Fatti consigliare su amore, lavoro, fortuna e tanto altro ancora. Il futuro scritto per:

Oroscopo Ariete

Carissimi Ariete, il vostro venerdì sarà ancora gratificato dalla presenza della Luna nei vostri piani astrali! Una notevole forza di volontà vi porterà a concludere un gran numero di progetti e mansioni sul posto di lavoro!

Oroscopo Toro

Amici del Toro, in questo venerdì godrete di una rinnovata energia psicofisica, garantitavi dal buon Marte nella vostra orbita!

Forse, però, vi attende anche ancora una piccola questione economica non trascurabile.

Oroscopo Gemelli

Voi dei Gemelli siete davanti ad un venerdì ancora leggermente complicato, sempre per colpa della Luna in opposizione. Un generale senso di tristezza vi colpirà in mattinata, ma dovrebbe anche passare nel giro di poche ore.

Oroscopo di domani di 28 maggio: leggi l’articolo completo

Oroscopo Cancro

Carissimi nati sotto il segno del Cancro, il vostro venerdì sembra essere ancora interessato da una brutta serie di transiti negativi, ma verso sera le cose dovrebbero migliorare notevolmente aprendovi un ottimo fine settimana!

Oroscopo Leone

Il venerdì che sta per aprirsi davanti a voi, amici del Leone, sembra volervi riempire di ottimi influssi e possibilità!

Sul lavoro sarete spinti verso le vostre ambizioni, mentre un ottimo umore accompagnerà voi single!

Oroscopo Vergine

Cari Vergine, sembrano essere ancora leggermente complicate le situazioni che vi si apriranno in questo venerdì. Ma non temete, un buon livello di felicità vi permetterà di arrivare a sera senza lasciarvi abbattere.

Oroscopo Bilancia

Amici nati sotto la Bilancia, sembra attendervi un bel venerdì solare e sorridente al vostro orizzonte!

Le vostre belle idee subiranno un importante incremento, così come saranno anche più semplici da concretizzare!

Oroscopo Scorpione

La vostra serata di venerdì, carissimi amici dello Scorpione, sembra essere veramente bella e gratificante! Tuttavia, dovrete prima attraversare una giornata che sembra ancora essere leggermente sottotono.

Oroscopo Sagittario

Cari Sagittario, ottime le vostre prospettive per questo venerdì, caratterizzato dalla buonissima Luna nella vostra orbita!

Qualche momento di tensione e insoddisfazione sembra attendervi, ma nulla di eccessivo fortunatamente.

Oroscopo Capricorno

Amici nati sotto il segno del Capricorno, il vostro cielo di venerdì sembra essere veramente sereno e positivo! Notevoli soddisfazioni vi attendono in diversi campi, anche se potreste essere colti da un po' di malinconia generale.

Oroscopo Acquario

Voi dell’Acquario godrete di una delle giornate migliori dell’oroscopo di questo venerdì!

I sentimenti amorosi saranno notevolmente favoriti, mentre il lavoro vi lascerà una buona soddisfazione a fine giornata.

Oroscopo Pesci

Carissimi Pesci, infine, anche la vostra giornata di venerdì sembra essere decisamente buona e gratificante! Potrete gettare delle solide basi per il vostro futuro, iniziando a lavorarci in maniera costruttiva.

