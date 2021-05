Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 28 maggio? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno del Leone.

Amici del Leone, un’ottima quantità di pianeti sembra esservi favorevole nel corso di questo bel venerdì! Sembra, dunque, attendervi una giornata veramente piacevole e soddisfacente, dove tutto scorrerà quasi in maniera naturale in direzione dei vostri obbiettivi e ambizioni! La Luna vi migliora notevolmente l’umore, rendendovi solari ed affabili, soprattutto nel caso siate single.

Anche la vostra normale generosità dovrebbe subire un importante incremento, rendendovi più apprezzabili agli occhi degli altri! Buonissime le opportunità lavorative che vi si prospettano!

Oroscopo Leone, 28 maggio: amore

Carissimi Leone, ottime le prospettive che vi attendono in questo venerdì per la vostra vita di coppia! Potreste, magari, organizzare qualcosa di bello in compagnia della vostra dolce metà, per saldare un pochino di più il rapporto tra voi!

Chi di voi, invece, è single e cerca l’amore eterno, allora non dovrebbe assolutamente sprecare questa giornata, fatta di ottimi influssi su umore e personalità che potrebbero accentuare notevolmente le possibilità di conquista!

Oroscopo Leone, 28 maggio: lavoro

Sul posto di lavoro irromperete con un’energia unica e travolgente e nel corso di questo venerdì non potrete che inseguire con tutte le vostre forze i begli obbiettivi che vi siete fissati in mente! Darete il massimo, senza quasi impiego alcuno di energia o sforzi, godendo ancora di una notevole voglia di uscire e divertirvi alla fine del turno!

Oroscopo Leone, 28 maggio: fortuna

Bene anche per la Dea bendata della fortuna, cari amici nati sotto il Leone! Seppur sia leggermente impegnata, e la vostra giornata sia già di suo positiva e gratificante, qualcosa vuole regalarvelo, anche se sembra essere solamente un’intuizione vincente o una bella e gratificante notizia che vi rallegrerà l’umore.