Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 28 maggio? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno della Vergine.

Amici della Vergine, il vostro venerdì non sarà ancora sereno come potreste desiderare, continuando questa serie di brutte giornate che sta rannuvolando la vostra settimana. La Luna sarà ancora dissonante nella vostra orbita celeste, rendendovi nuovamente nervosi e tesi, oltre che ampiamente insoddisfatti rispetto a ciò che vi succede attorno.

Potreste comunque avvertire un buon senso di felicità, ma per conservarlo cercate di valutare a fondo i passi che decidete di compiere, il rischio di sbagliare e rattristarvi è parecchio alto. Verso sera le cose dovrebbero migliorare notevolmente, attestandosi su un buon livello per tutti i giorni a venire.

Leggi l’oroscopo del 28 maggio per tutti i segni

Oroscopo Vergine, 28 maggio: amore

Amici single della Vergine, in questo brutto venerdì non godrete pressoché di alcuna buona possibilità, ma neppure scarsa. Ma cercate di tenere a mente che la solitudine non sempre è negativa e spesso può aiutare a mettere in ordine i pensieri, capendo cosa si voglia veramente e come muoversi per ottenerlo.

Le coppie, invece, non dovrebbero essere interessate da alcun tipo di problema, quindi godetevi la tranquillità!

Oroscopo Vergine, 28 maggio: lavoro

Sul posto di lavoro la parola d’ordine è sempre la stessa, passare inosservati. Dovreste poter concludere tutte le mansioni necessarie prima del fine settimana, avvertendo certamente un po’ di stanchezza a fine giornata perché la voglia di impegnarsi è piuttosto limitata e ridotta.

Ambite a qualcosa di nuovo e gratificante? Aspettate ancora un pochino, le cose miglioreranno molto presto!

Oroscopo Vergine, 28 maggio: fortuna

Infine, come spesso capita nelle giornate negative, neanche la Dea bendata della fortuna sembra volervi riservare qualcosa di particolare. Cercate di non vederlo come un problema, perché rimanendo tranquilli ora potrete godere di rinnovate opportunità tra non molto, ma è importante non indisporre gli astri, cari Vergine!