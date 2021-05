Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 28 maggio? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno dei Pesci.

Amici dei Pesci, la vostra giornata di venerdì sembra configurarsi come decisamente piacevole per quanto riguarda la sfera lavorativa! Giove, Saturno e Urano, positivi nella vostra orbita, segnano l’inizio di un buon periodo di crescita, personale, amorosa e lavorativa per voi! Sembrate avere le chiavi in mano per cambiare drasticamente alcuni aspetti della vostra vita in queste giornate, lenti e progressivi, ma pur sempre estremamente gratificanti!

Cercate di aprirvi solamente un po’ di più con la vostra dolce metà, ne gioverete notevolmente entrambi.

Oroscopo Pesci, 28 maggio: amore

Carissimi amici dei Pesci, ottime le prospettive che vi si parano davanti per quanto riguarda la sfera amorosa in questo venerdì! Nel caso siate impegnati da tempo, tenete a mente che aprirsi e confessare alcuni aspetti della propria personalità al partner è un’ottima cosa, in grado di migliorare di molto la fiducia che ripone l’uno nell’altro!

Voi amici single, invece, potreste incappare in un bellissimo rapporto, ma richiederà impegno e dedizione.

Oroscopo Pesci, 28 maggio: lavoro

Molto bene anche per le prospettive lavorative che vi accompagneranno nel corso di questo venerdì! Un’importante crescita lavorativa sembra essere prevista per voi verso l’inizio dell’estate, quindi è necessario che ora non molliate il tiro e continuiate a dare sempre il massimo che vi è concesso, solo combattendo potrete riservarvi un futuro migliore e più sereno!

Oroscopo Pesci, 28 maggio: fortuna

Infine, cari Pesci, l’influsso della Dea bendata non sembra mancarvi, ma neppure essere particolarmente marcato o gratificante. Tuttavia, godrete di una giornata veramente fantastica, quindi non pretendete troppo dagli astri e accontentatevi di quello che già vi garantiscono!