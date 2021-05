Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 28 maggio? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno dello Scorpione.

Carissimi Scorpione, il momento migliore di questo venerdì arriverà in serata per voi, quando finalmente la Luna cambierà posizione nei vostri piani astrali. Il clima attorno a voi dovrebbe cambiare già in maniera abbastanza marcata in serata, anche i maggiori benefici saranno avvertibili solo a partire dal fine settimana!

In giornata potrebbe attendervi una spesa imprevista, soprattutto se si fosse già presentata nel corso di giovedì e l’aveste rimandata. Saturno sembra esigere qualche sacrificio sul posto di lavoro, ma Giove vi sostiene spingendovi verso qualche cambiamento.

Oroscopo Scorpione, 28 maggio: amore

Bene per la sfera amorosa, carissimi amici dello Scorpione! Nel caso siate impegnati in una relazione stabile, approfittate della bella serata per accentuare l’unione con la vostra dolce metà, facendo magari un gesto carino nei suoi confronti.

Nel caso foste single, invece, non dovreste rinunciare ad uscire dopo il lavoro perché qualche opportunità sembra esservi veicolata dalla presenza di Giove favorevole!

Oroscopo Scorpione, 28 maggio: lavoro

Il lavoro sarà interessato da tensioni abbastanza opposte tra loro a causa della dissonanza di Saturno. Lui vi spingerà a sacrificare qualcosa della vostra vita privata per ottenere qualche gratificazione, ma nel frattempo Giove renderà anche la strada verso il successo più facile da percorrere! Insomma, è un giusto prezzo da pagare in cambio di ciò che otterrete!

Oroscopo Scorpione, 28 maggio: fortuna

Buono ma non certo eccelso l’influsso della Dea bendata della fortuna nel vostro venerdì! Grazie a lei, cari Scorpione, dovreste affrontare la giornata a cuore leggero, senza permettere a quella spesa e ai piccoli imprevisti di schiacciarvi e rovinarvi l’umore.