Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 28 maggio? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno della Bilancia.

Cari Bilancia, questo venerdì la Luna sembra esservi veramente sorridente e favorevole! Le cose dovrebbero procedere veramente al meglio grazie al suo supporto, accentuando le belle idee che animano la vostra testa e rendendole realizzabili senza grandi sforzi, ma solo se foste disposti ad agire, perché attendere che le cose capitino senza indirizzarle sembra essere abbastanza controproducente.

Abbastanza bene in amore per chi è impegnato, ma i single non godranno di ottime opportunità rinnovate. Occhio a Marte che riduce leggermente le vostre energie psicofisiche.

Oroscopo Bilancia, 28 maggio: amore

Voi amici della Bilancia impegnati in una relazione stabile dovreste poter trascorrere una bella giornata questo venerdì, anche se Marte opposto abbassa un po’ il livello della vostra libido. Nulla di irrimediabile o di estremamente fastidioso, quindi state tranquilli!

Chi di voi, invece, è alla ricerca dell’amore potrebbe non riuscire ancora a trovarlo per ora, ma qualche bella avventura sembra potervi sorprendere nel corso di queste prossime giornate!

Oroscopo Bilancia, 28 maggio: lavoro

L’influenza che gli astri avranno nella vostra giornata lavorativa sembra essere abbastanza marcata e gratificante, cari amici della Bilancia! Seppur Marte riduca notevolmente le vostre energie, una buonissima serie vantaggiosa di idee potrebbe animarvi, mentre gli obbiettivi a cui ambite sembrano essere sempre più vicini, al punto che potrebbe bastare un piccolissimo sprint per raggiungerli!

Oroscopo Bilancia, 28 maggio: fortuna

La Dea bendata della fortuna un piccolo regalo dovrebbe averlo anche per voi, amici della Bilancia, in questo bel venerdì! Forse una sorpresa, o forse una notizia, non è chiaro, ma a poco serve saperlo in anticipo, altrimenti che sorpresa sarebbe?!