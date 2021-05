Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 28 maggio? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno dei Gemelli.

Amici dei Gemelli, il vostro venerdì sarà ancora leggermente complicato a causa della brutta presenza della Luna, che blocca i favorevoli Venere e Mercurio, riducendo a zero il loro influsso positivo. Le prime ore della giornata saranno, insomma, all’insegna di un generale senso di tristezza, che però dovrebbe risolversi nell’arco di veramente poche ore!

Già nelle prime ore del pomeriggio sentirete l’importante recupero, ma cercate di mantenere comunque un basso profilo, soprattutto sul posto di lavoro.

Oroscopo Gemelli, 28 maggio: amore

Con il vostro partner, cari Gemelli, le cose dovrebbero procedere abbastanza bene, senza causarvi grossi problemi o stravolgimenti. Occhio però, perché non sembra possibile escludere che nel corso della giornata tra voi sorga un brutto litigio, forse a causa di quell’umore non esattamente al massimo che caratterizzerà la vostra mattinata.

Voi single, seppur non godiate del supporto astrale, potreste comunque ricavare un buon divertimento dalla serata di venerdì, approfittatene!

Oroscopo Gemelli, 28 maggio: lavoro

La sfera lavorativa sembra promettervi una giornata tranquilla, caratterizzata dalle vostre ormai abituali mansioni, priva di grandi problemi o possibilità positive. Nulla di cui preoccuparsi, state tranquilli, ma cercate anche di evitare di esporvi troppo, cercando magari di brillare o di fare bella figura riempiendovi di mansioni, potrebbe non valerne la pena.

Oroscopo Gemelli, 28 maggio: fortuna

Anche l’influsso della Dea bendata della fortuna nella vostra giornata di venerdì sembra essere piuttosto carente, quasi ininfluente, cari Gemelli.

Nuovamente nulla di cui disperarsi, attraversate questa giornata senza pensieri, il weekend sembra essere abbastanza solare e più avanti nell’anno la ruota della fortuna girerà a vostro favore.