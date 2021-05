Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 28 maggio? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno del Cancro.

Carissimi amici del Cancro, tenete duro per queste ultime ore, perché a partire dalla serata di venerdì la Luna abbandonerà la sua posizione oppositiva per la vostra orbita, lasciandovi finalmente tranquilli e liberi di agire! Tuttavia, questa giornata sarà ancora caratterizzata da alcuni momenti di malinconia e pessimismo, e talvolta potreste sentirvi veramente insofferenti rispetto alle cose che vi circondano.

Occhio a come vi muovete, ma anche a quello che chiedete agli altri, soprattutto al partner. Qualche piccolo problema potrebbe anche attraversare la vostra vita famigliare.

Oroscopo Cancro, 28 maggio: amore

Cari Cancro single, nulla sembra volervi veramente attendere in questa giornata poco positiva. Non preoccupatevi, a breve il cielo sopra alla vostra testa sembra essere intenzionato a mutare completamente, a vostro favore ovviamente!

Chi di voi, invece, è impegnato in una relazione stabile, dovrebbe stare attento ai comportamenti e alle parole rivolte al partner, potreste facilmente essere fraintesi, finendo per indisporre chi vi sta accanto.

Oroscopo Cancro, 28 maggio: lavoro

Buona la sfera lavorativa, anche se quasi completamente priva di opportunità vantaggiose per voi. Approfittate del clima di tranquillità, fate quello che basta per tornare a casa sorridenti e soddisfatti, ma se ambite a qualche consistente cambiamento, allora pazientate ancora un pochino perché non arriverà certamente in questi giorni.

Oroscopo Cancro, 28 maggio: fortuna

Buono ma estremamente limitato l’influsso della Dea bendata della fortuna nella vostra giornata, amici nati sotto il Cancro. Qualcosa di piccolo, ma pur sempre qualcosa, vi attende in questa giornata, ma dovrete stare particolarmente attenti per trovarlo.