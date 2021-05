Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 28 maggio? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno del Sagittario.

Amici del Sagittario, un’ottima Luna illuminerà il vostro cielo nella giornata di venerdì! Anche se alcuni transiti poco positivi vi interesseranno comunque, causandovi alcuni momenti di tensione e insoddisfazione, soprattutto negli ambiti privati della vostra vita. Un piccolo blocco potrebbe anche rovinare la vostra produttività, rendendo la giornata lavorativa di fatto decisamente poco serena.

Occhio a come parlate alla vostra dolce metà, una frase sbagliata sembrerebbe poterla offendere in maniera piuttosto marcata, ma la serata sarà decisamente buona e positiva!

Leggi l’oroscopo del 28 maggio per tutti i segni

Oroscopo Sagittario, 28 maggio: amore

Voi del Sagittario impegnati in una relaziono stabile dovrete porre un po’ di attenzione a quello che fate e dite nel corso della giornata di venerdì. Non sembrate poter effettivamente rovinare nulla, ma offendere la vostra dolce metà per poi chiarirsi poco dopo è più controproducente che evitare fin da subito il problema.

Qualcosa attende voi single, ma è importante non correre e vivere le relazioni con i giusti tempi.

Oroscopo Sagittario, 28 maggio: lavoro

Bene per la giornata lavorativa, anche se sembra poter essere soggetta ad un blocco piuttosto fastidioso che rallenterà un qualche vostro progetto. Piuttosto che perderci la testa dietro, nel caso ovviamente fosse possibile, rimandatelo a quando gli astri vi saranno più favorevoli, per ora non sembra esserci nulla da fare in merito.

Oroscopo Sagittario, 28 maggio: fortuna

L’influsso che la Dea bendata della fortuna vi riserverà nella giornata di venerdì sembra essere abbastanza marcato, cari amici nati sotto il Sagittario!

Forse sarà lei a garantirvi la tranquillità in serata, così come potrebbe anche aver nascosto una sorpresa da qualche parte nella giornata.