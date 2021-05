Si rincorrono i rumors intorno all’astro nascente della televisione italiana e si pregustano importanti novità per i suoi tanti fan. Tommaso Zorzi, ora impegnato come opinionista dell’Isola, sembra essere vicino a cambiare casacca ed a passare a Discovery per un nuovo show che lo vedrebbe impegnato, anche questa volta, in qualità di opinionista e giurato.

Tommaso Zorzi: Dscovery pronta a puntare su di lui

Si rincorrevano da settimane le voci di un possibile cambio di rete per Tommaso Zorzi, il fresco vincitore della versione Vip del reality show Grande Fratello di Canale5. Si era mormorato infatti di un suo scontento in seguito alla sua mancata assegnazione di uno show su Italia1, tanto che la Mediaset ha preferito assegnarlo ad un’altra conduttrice.

Così Tommaso Zorzi, ancora impegnato nell’appuntamento settimanale come opinionista de L’Isola dei Famosi, subisce un altro colpo basso e deve rivedere nuovamente i suoi piani. Il giovane influencer ha già dovuto fare i conti con la chiusura del suo show giornaliero che faceva da commento alle puntate del reality di Canale5, tanto che il Punto Z ha visto un brusco stop da parte di Mediaset per quello che riguarda la versione televisiva, mentre tiene duro la diretta del mercoledì su Mediasetplay alle 20.45.

Ora Tommaso Zorzi si trova a fare i conti con un fisiologico calo del suo personaggio dopo la maxi esposizione televisiva avuta negli ultimi 10 mesi. In seguito a tutto ciò Mediaset ha deciso di non puntare nuovamente su di lui tanto che il giovane ha colto al volo la proposta di Discovey, canale televisivo collocato al numero 9.

Tommaso Zorzi e il nuovo programma

Tommaso Zorzi, stando alle indiscrezioni riportate da davidemaggio.it, sta infatti per prendere parte alla prima edizione italiana di Drag Race, un reality show americano molto seguito che vede al centro dello show una competizione tra Drag Queen.

Zorzi dovrebbe avere un ruolo di opinionista e giudice che valuterà le performance dei concorrenti in gara dando dei voti in base alle loro performance. Ai fan non resta che attendere per scoprire come continuerà la carriera televisiva del simpatico e tagliente influencer.