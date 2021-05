Uomini e Donne, l'ex tronista Jessica Antonini vittima degli hacker: rubate le foto del figlio

L’ex tronista di Uomini e Donne, Jessica Antonini, oltre ad essere al centro di una serie di fake news e gossip, sarebbe stata vittima di un oltraggio non indifferente. Infatti si apprende come nelle ultime ore delle persone non ancora identificate avrebbero rubato alcune foto di suo figlio e le hanno postate sul web.

Jessica Antonini e le fake news su Fabrizio Corona

In occasione di un’intervista rilasciata a Fralof per il portale Piùdonna.it, Jessica Antonini ha chiarito quello che è il suo rapporto con Fabrizio Corona, l’ex re dei paparazzi negli ultimi mesi sotto i riflettori per questioni legali.

Per settimane infatti si sarebbe alimentato il gossip secondo cui tra l’ex tronista di Uomini e Donne e l’ex paparazzo ci sarebbe del tenero. Fabrizio Corona e Jessica Antonini avrebbero infatti collaborato come testimonial in un video commerciale e questo avrebbe scatenato le false notizie su un loro presunto flirt. L’ex tronista romana ha smentito con forza queste voci di corridoio e dichiara di avere con Fabrizio Corona solamente un rapporto lavorativo e d’amicizia: “Con Fabrizio siamo amici, lavoriamo insieme, gli sono stata molto vicina. L’ho sostenuto sempre, ma stiamo solo collaborando“.

Jessica Antonini: rubate le foto del figlio e diffuse sul web

Per la bella tronista la tranquillità in questo periodo sembra sempre più lontana. Alcuni haters avrebbero rubato e poi divulgato le foto del figlio minorenne di Jessica sui social, senza la sua autorizzazione. Un altro fattaccio con cui l’ex tronista avrebbe dovuto fare i conti e che ha tirato in mezzo anche la figura di Amedeo Venza. Stando a quanto emerso e riportato da Today.it infatti, della diffusione delle immagini sarebbe stato accusato falsamente proprio Venza che avrebbe immediatamente denunciato l’accaduto e allontanato da sé le accuse: “Oggi è successa una cosa gravissima su Twitter e Telegram sono state messe in giro le foto del figlio di Jessica… la gravità della cosa è che a Jessica è stato fatto il mio nome – ha scritto Venza, per poi aggiungere – Ovviamente Jessica andrà a fondo di questa foto e chi ha fatto questa bast**data pagherà nelle sedi opportune… Se qualcuno di voi dovesse vedere in giro la foto del figlio di Jessica segnalatecelo“.