Guerra aperta su Instagram tra Adriana Volpe e il marito Roberto Parli, dopo un post dell’uomo che avrebbe innescato la durissima reazione della conduttrice. Poche ore più tardi, lui ha chiesto scusa via social e promette: “Saprò rimediare“.

Adriana Volpe contro Roberto Parli: “Post che palesa i gravi problemi di mio marito“

“Ho letto un post che devo duramente censurare e che, purtroppo, palesa i gravi problemi di mio marito. Basti pensare che ieri sera eravamo serenamente a cena al ristorante insieme con nostra figlia e oggi pregiudica e infanga. Al momento non voglio aggiungere altro, non essendo questa la sede“.

Con queste parole sul suo profilo Instagram, Adriana Volpe critica il marito Roberto Parli dopo la pubblicazione di un post, poi cancellato, in cui sarebbero piovute pesanti accuse.

Post di Adriana Volpe su Instagram

Roberto Parli si scusa dopo il post su Instagram: “Saprò rimediare“

Sarebbero trascorse poche ore prima delle pubbliche scuse di Roberto Parli, arrivate sempre attraverso Instagram a chiudere, da parte sua, la pagina di veleni piovuta sui social tra i due.

Stesso sfondo nero usato dalla moglie per la dura replica a quanto accaduto, e un messaggio diretto anzitutto a lei e alla loro bambina: “Per il post di ieri: chiedo scusa a te Adriana e a nostra figlia Gisele.

Saprò rimediare. Chiedo scusa anche all’avvocato Profeta“.

Post di Roberto Parli su Instagram

Ma cosa avrebbe spinto la conduttrice a quello sfogo, cui sono seguite le scuse del marito e uno strascico di clamore sul web? Il pomo della discordia sarebbe un post – poi cancellato dallo stesso Parli – in cui sarebbero emerse pesanti accuse. Secondo quanto riporta Il Fatto Quotidiano, il marito di Adriana Volpe – le cui nozze sarebbero naufragate definitivamente qualche mese fa – avrebbe pubblicato una foto che la immortalava con la persona che avrebbe poi citato nel messaggio di scuse, accusandola di essersi mostrata nuda davanti alla figlia: “Io so solo una cosa, che questa persona girava in casa Sign.Volpe/Parli in quanto ancora sposati!

Nudo! Davanti a nostra figlia Gisele!“.

