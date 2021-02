Torna in auge la fine del matrimonio tra Adriana Volpe e Roberto Parli. La rottura si è consumata dopo la partecipazione della conduttrice al penultimo Grande Fratello Vip, ma qualche strascico sembra essere ancora rimasto. A unirli c’è la figlia Gisele, ma per l’imprenditore alcune delle cose dette da Adriana Volpe non sono la verità.

La rottura tra Adriana Volpe e Roberto Parli

Le replica di Parli arriva sulle pagine del settimanale Nuovo, mesi dopo la fine del matrimonio con Adriana Volpe. La prima crisi per la coppia, che nel 2011 ha avuto la figlia Gisele, sono iniziate ad arrivare durante lo scorso GF Vip.

Qui, la conduttrice di Ogni Mattina si era molto avvicinata a Andrea Denver, scatenando presunte gelosie e portando a galla problemi nella coppia.

Mesi dopo, la conferma della rottura, arrivata dopo episodi di liti in strada e qualche post sui social che sembrava celare messaggi e frecciatine alla controparte. La Volpe, poi, aveva dichiarato: “La verità è che forse sola con Gisele lo sono sempre stata, ma oggi ne ho piena consapevolezza“. Matrimonio al capolinea, ma Roberto Parli non ci sta.

Roberto smentisce Adriana Volpe e le sue parole

Intervistato da Nuovo, infatti, Roberto Parli sembra essersi tolto qualche sassolino dalle scarpe.

Al tempo dell’avvicinamento tra Adriana Volpe e Andrea Denver, era emersa una presunta gelosia del marito. Proprio su questa si è espresso l’imprenditore: “Non è vero quello che aveva dichiarato Adriana al Grande Fratello Vip, cioè che ero geloso di lei” le sue parole riportate da numerose fonti. “La gelosia non c’entra nulla. Abbiamo vissuto sempre in due città diverse e ci fidavamo l’uno dell’altra” ha poi aggiunto.

Il trasferimento di Adriana a Milano, mentre Roberto era rimasto in Svizzera, era stato uno dei campanelli d’allarme per la loro separazione.

Di mezzo, sembra esserci rimasta la figlia: “Penso che nessun figlio possa essere sereno in una situazione simile“.

Il futuro di Roberto senza la Volpe

Mentre l’ex moglie ora è diventati conduttrice di Ogni Mattina, pur con risultati altalenanti soprattutto a inizio stagione, Roberto Parli guarda al futuro con un piglio nuovo: “Una storia che finisce è sempre una sconfitta. Però può essere anche uno spunto per riflettere“. Si dice single e concentrato sul lavoro e figlia e, così, sembra essersi messo definitivamente alle spalle la storia con Adriana Volpe.

Approfondisci

Adriana Volpe parla per la prima volta della separazione da Roberto Parli