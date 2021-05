Si rincorrono le notizie intorno ad un nuovo show per il conduttore dell’ultimo Festival di Sanremo. Amadeus sembra infatti vicino a mettere a punto un nuovo programma dove sarà al centro della scena con le sue esperienze e le canzoni che hanno segnato la sua vita. Si sa ancora poco ma proviamo a fare chiarezza intorno a questo nuovo progetto che dovrebbe arrivare nel prossimo autunno.

Amadeus ed il suo rapporto speciale con la musica

Quello di Amadeus con la musica sembra essere un rapporto davvero inscindibile. Sin dagli inizi della sua carriera il conduttore, ormai volto di punta delle reti di casa Rai, si è mosso a tempo di musica.

In tanti infatti sapranno come il presentatore abbia iniziato la sua carriera negli anni ottanta quando esordì a Radio Deejay, grazie allo scopritore di talenti Claudio Cecchetto.

L’esperienza in radio lo ha formato professionalmente e gli ha fatto anche coltivare alcune delle sue amicizie più durature come quella con lo showman Fiorello, che lo ha accompagnato nelle due edizioni del Festival della canzone italiana. In radio ha il piacere di collaborare anche con Jovanotti, Marco Baldini e Gerry Scotti, con il quale condivide la scalata verso il mondo della televisione.

Nuovo programma in arrivo in autunno?

Sembra dunque che il rapporto con la musica, rinsaldato dall’esperienza delle due edizioni consecutive del Festival di Sanremo, possa essere ripreso e fatto continuare ancora a lungo. Più o come come anticipato già lo scorso anno, quando questo nuovo progetto stava per prendere forma.

Recentemente Tv sorrisi e canzoni ha rivelato che Amadeus sarebbe alle prese con la messa a punto definitiva dello show che avrà la musica al centro dell’attenzione. E sembra che non si tratterà di una competizione ma bensì della musica che ha caratterizzato sia la vita del presentatore che quella degli spettatori a casa.

Da quel che si apprende il nuovo show dovrebbe girare attorno alla musica che ha fatto la storia partendo dagli anni ’80 fino ad arrivare ai giorni nostri. Non ci resta che aspettare l’autunno del 2021 per vedere cosa ha in serbo per gli spettatori Amadeus.