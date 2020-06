RAI 1, il prossimo autunno, è già pronta per ripartire con un nuovo programma in prima serata. Alla conduzione il presentatore siciliano che ormai è un volto fisso della televisione nazionale: Amadeus ma la vera protagonista dello show sarà la musica.

L’amato conduttore, oltre a condurre Sanremo 2021, sarà al timone di un nuovo programma musicale in autunno: vediamo come sarà e chi sarà al suo fianco in questa nuova avventura firmata RAI.

Show dedicato alla musica anni ’70 -’80

Oltre ad essere impegnato alla conduzione di I soliti ignoti, L’anno che verrà ed essere stato riconfermato per il palco di Sanremo 2021, Amadeus tornerà in prima serata su Rai 1.

Lo show di intrattenimento sarà dedicato alla musica degli anni ’70-’80; non è una novità che Amadeus rispolvera la musica del passato, i pezzi che hanno fatto la storia…

Del nuovo show, non si conosce ancora il nome ma è certo che, l’elemento più importante sarà la musica. Il programma, che per ora sarà suddiviso in due prime serate, anche se è al vaglio la possibilità che ci siano più puntate, farà anche riscoprire Amadeus come DJ, le vesti con cui ha iniziato la sua carriera.

Insieme a lui Fiorello

Amadeus, che sta attraversando un momento di ascesa, è ormai il volto di riferimento delle prime serate firmate RAI ma nel nuovo programma televisivo autunnale non sarà da solo alla conduzione. Infatti, al suo fianco ci sarà Rosario Fiorello, con il quale forma una coppia spumeggiante e quasi irrinunciabile per il successo.

La coppia di amici affronterà dunque il viaggio sul viale dei ricordi insieme, non solo da punto di vista musicale, bensì rispetto alla storia delle loro rispettive carriere.

Che il programma sia la prova generale il nuovo Sanremo? Intanto l’autunno in casa Rai sarà una riscoperta delle grandi hit che hanno fatto la storia della musica nel decennio più cult.

