Manca ancora molto al prossimo Festival di Sanremo con la passata edizione che si è conclusa appena qualche mese fa, proprio poco prima del lockdown. Sembra quasi certo ormai che anche la ventura edizione della competizione canora sanremese sarà diretta dall’abile Amadeus. A confermarlo sembra essere anche un recente scatto pubblicato da Lucio Presta su Instagram: voci di cui si è discusso anche in quel di Italia Sì, con Marco Liorni che ha voluto scegliere proprio Amadeus come personaggio “da podio”.

Festival di Sanremo 2021: si aprono le danze?

Un successo tale e un Festival di Sanremo “bello come non si vedeva da anni” tanto da far scivolare nel dimenticatoio in fretta tutte quelle polemiche ferocissime che lo avevano preceduto con cantanti a rischio eliminazione ancor prima della gara e frasi traballanti pronunciate in conferenza stampa.

Nonostante la partenza minata dalle polemiche, Amadeus ha saputo condurre un Festival da dieci e lode con l’aiuto dell’amico Fiorello che ancora non si ha chiaro se tornerà al fianco del fedele amico in quel dell’Ariston. Sembra però assicurato che a calcare nuovamente il palco di Sanremo ci sarà Amadeus, recentemente apparso in uno scatto pubblicato da Lucio Presta, agente dello spettacolo, proprio alle prese con i “preparativi” del Festival 2021.

Liorni: “Sembrerebbe…“

“Sembrerebbe che stessero parlando della prossima edizione del Festival“, ha commentato in studio a Italia Sì Marco Liorni, recentemente tornato sul piccolo schermo dopo il passaggio di testimone ricevuto da Eleonora Daniele, da poche settimane mamma della piccola Carlotta. Insieme ai suoi “saggi” in studio (Rita dalla Chiesa, Elena Santarelli, Mauro Coruzzi e Manuel Bortuzzo), Liorni ha voluto infatti porre al centro dell’attenzione l’amico Amadeus che sarebbe prossimo ad organizzare e architettare la ventura edizione del Festival di Sanremo 2021.

Lo scatto pubblicato su Instagram da Lucio Presta. Fonte: Instagram

Ovviamente anche in quel di Italia Sì c’è stato modo di discorrere sullo scatto pubblicato su Instagram da Presta che suscita non poca curiosità: “Studio scenografia Festival 2021, Castelli – Amadeus – Vicario Via verso nuove avventure“, scrive Presta su Instagram che ritrae Amadeus al lavoro.

Approfondisci

Morgan contro Bugo al prossimo Sanremo: la proposta ad Amadeus

Amadeus e Fiorello, sarà ancora Sanremo: gli indizi non lasciano dubbi

Fiorello, annuncio a sorpresa: “Faccio Sanremo e chiudo la carriera”