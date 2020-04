L’ipotesi di rivedere la coppia Amadeus-Fiorello nella prossima edizione del Festival di Sanremo si fa sempre più realtà. Non solo il conduttore, nell’ultima puntata di Domenica In, si è mostrato fiducioso sul suo possibile bis al timone della kermesse . Anche Fiorello avrebbe confermato questa ipotesi lasciando un indizio prezioso su Twitter.

Amadeus: sarà ancora Sanremo? Il conduttore fa chiarezza

La coppia televisiva composta da Amadeus e Fiorello è destinata a ricongiungersi e, teatro di questa reunion, potrebbe essere ancora il palco dell’Ariston. Si fa sempre più realtà l’ipotesi di vedere nuovamente il conduttore al timone del Festival di Sanremo nel 2021.

E, così come è capitato per l’ultima edizione della kermesse, ad affiancarlo non dovrebbe mancare lo showman siciliano con la sua ironia e il suo spirito di improvvisazione. Sono numerosi gli indizi lasciati dalla coppia nelle ultime ore. A cominciare da Amadeus che, nell’ultima puntata di Domenica In, ha ventilato la possibilità di rivederlo alla conduzione del Festival. “La prima volta che te lo propongono non puoi dire di no a Sanremo. La seconda dici ‘ci penso’, ma il prossimo sarà il primo Festival dopo il coronavirus“, ha dichiarato a Mara Venier e ai suoi telespettatori.

Il tweet di Fiorello non lascia dubbi

Se il commento di Amadeus ha suscitato speranza in tutti coloro che desidererebbero rivederlo al Festival, l’ultimo tweet di Fiorello non lascerebbe più dubbi. Il comico, spalla del conduttore nell’ultimo Sanremo con le sue gag, ha condiviso un aneddoto su Twitter che confermerebbe il tutto. Così Fiorello sul suo profilo social: “L’ho sempre detto io: ‘Amadeus è un pazzo’. Mi ha già chiamato tre volte. Ho fatto tre voci diverse dicendo: ‘Ha sbagliato numero!’.

#Sanremo2021“. Non solo il divertente aneddoto ha suscitato la curiosità di molti utenti, ma anche quell'”#Sanremo2021” lascia presagire un ritorno della coppia all’Ariston. In attesa di notizie ufficiali da parte dei diretti interessati, i fan della coppia di amici che hanno intrattenuto tutti a Sanremo 2020 possono sognare.