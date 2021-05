In una conferenza stampa Amazon Prime Video ha svelato tutto quello che i suoi tanti abbonati avranno il privilegio di trovare sul catalogo della piattaforma. Sono arrivate importanti novità per quanto riguarda il mondo del calcio, quelle delle serie e dei film, da sempre contenuti su cui il colosso punta maggiormente. Tutte le novità annunciate.

Amazon Prime Video: le novità in arrivo sulla piattaforma

Da qualche tempo a questa parte il catalogo di Amazon Prime Video si sta allargando a dismisura, andando a soddisfare i palati fini di tutti i suoi abbonati. E ce ne sarà veramente per tutti i gusti tra le serie tv, i film e i diritti degli eventi che Jeff Bezos ha deciso di acquistare e mettere a disposizione dei suoi fruitori.

Una delle novità più importanti riguarda il mondo del calcio e dei diritti televisivi ad essa appartenenti. È infatti notizia appurata che Amazon Prime Video sbarca nel rettangolo da gioco con l’acquisizione dei diritti tv riguardanti la Champions League dell’anno prossimo e delle successive 3 stagioni della coppa dalle grandi orecchie. Amazon si è infatti aggiudicata la trasmissione sulla propria piattaforma video dell’esclusiva delle migliori gare del mercoledì sera.

E lo farà mettendo a disposizione oltre alle gare migliori degli abbonati anche tutte le azioni salienti delle partite della Champions senza nessun costo aggiuntivo addebitato in abbonamento.

Nel corso della stessa conferenza stampa sono state anche annunciate tutte le novità delle serie tv italiane che presto vedremo in catalogo: Bang Bang Baby, Everybody loves diamonds, Monterossi, Prisma e The Bad Guy.

Sono state annunciate anche importanti novità su alcune collaborazioni esclusive che Amazon ha firmato in esclusiva. È stata infatti lanciata l’indiscrezione di una collaborazione esclusiva con Achille Lauro, l’artista eclettico che vedremo a stretto giro di posta a giugno per la seconda adrenalinica stagione di Celebrity Hunted.

Un’altra importante novità è stata anche annunciata: arriverà Dinner Club una particolare gara culinaria che vedrà personaggi del mondo dello spettacolo italiano sfidarsi in giro per l’Italia.

Per i giovanissimi invece arriverà un docufilm sulla vita del cantante Benjiamin Mascolo (componente del duo Benji & Fede) dal titolo Ben: Respira.