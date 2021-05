Il mese di giugno porterà con sé importanti novità in merito alle serie tv che faranno ingresso nel catalogo del colosso dello streaming Amazon Prime Video. I tanti abbonati sono pronti a scoprire tutti in nuovi contenuti che saranno messi a disposizione. Ecco tutti i nuovi titoli su Amazon Prime Video.

Amazon Prime Video: tutte le nuove serie tv a disposizione nel mese di giugno 2021

Dopo un mese di maggio che non ha disatteso le aspettative dei tanti abbonati, Amazon Prime Video è pronta a stupire nuovamente con un grande numeri di nuovi arrivi. Saranno tante infatti le nuove entrate in catalogo dall’attesissima serie antologica Solos all’adrenalinica seconda stagione di Celebrity Hunted – Caccia all’uomo.

Una interessante novità arriverà sulla piattaforma l’11 giungo 2021, quando sarà disponibile Clarkson’s Farm. Lo show vedrà impegnato il conduttore di Top Gear, programma sul mondo della automobili ad alta velocità, che questa volta sarà alle prese con la dura vita in fattoria: Jeremy Clarkson dovrà infatti gestirla imparando a capire un mondo totalmente sconosciuto a lui.

Arriva Celebrity Hunted – Caccia all’uomo

Una data cerchiata in rosso dagli appassionati italiana è quella del 18 giugno 2021 quando arriverà in catalogo l’attesa seconda stagione di Celebrity Hunted – Caccia all’uomo.

L’adrenalinico show vedrà le 6 nuove celebrità che prenderanno parte ad una caccia all’uomo sparsa in tutta Italia. Torna quindi dopo il successo della prima stagione il programma di casa Bezos che vedrà far parte del cast l’attrice spagnola Vanessa Incontrada, l’attore Stefano Accorsi, la cantante italiana del momento Elodie che farà coppia con l’enigmatica M¥ss Keta, l’amata presentatrice sportiva Diletta Leotta, ed il duo formato da Achille Lauro e Boss Doms già visti alle prese con avventure pericolose in Pechino Express.

Il 25 giugno invece farà il suo debutto la serie tv antologica più attesa di Amazon Prime Video. Solos sbarcherà sul catalogo con 7 episodi nei quali vedremo un cast a dir poco stellare tra i quali figurano ben 3 premi Oscar: Morgan Freeman, Anne Hathaway ed Helen Mirren.