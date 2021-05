Dopo la notizia dei rincari sui prelievi tramite sportello, è in arrivo un’altra novità per chi preferisce il contante ai pagamenti digitali: dal 1° luglio, infatti, Ing sarà la prima banca a chiudere tutti i propri sportelli. La decisione si muove nella direzione di un futuro cashless in cui i clienti prediligono l’accesso via smartphone alla propria banca. Ecco cosa cambierà dal 1° luglio.

Chiusura bancomat: ecco perché

La banca olandese Ing al momento conta 62 sportelli in Italia. Dal 1° luglio chiuderanno, e anche le filiali attive subiranno una riorganizzazione dei servizi, tra i quali scomparirà la possibilità di prelevare contante.

La decisione di Ing è stata presa basandosi sulle preferenze dei propri clienti, quasi 1.300.000, il 95% dei quali accede alla banca solo in via digitale e tramite smartphone.

Chiusura bancomat: cosa cambia

Le novità introdotte da Ing potrebbero essere replicate da altri istituti bancari per un futuro in cui il contante sembra essere sempre meno presente. Ecco quindi in che modo cambierà la gestione delle filiali di Ing e la disponibilità dei loro servizi: