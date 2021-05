Diletta Leotta e Can Yaman più innamorati che mai e in fuga d’amore verso una meta sconosciuta. Si sono mostrati così sui social l’attore e la conduttrice, facendo impazzire i fan, che non hanno fatto altro che parlare di loro sui social.

Nel video la coppia si mostra felice e spensierata, lasciandosi alle spalle tutte le voci e i chiacchiericci su una loro separazione.

Diletta Leotta e Can Yaman felici e in fuga d’amore

Il video di pochi secondi postato da Diletta Leotta nelle sue storie su Instagram ha fatto impazzire i fan. Diletta, insiema a Can Yaman, in macchina verso una direzione ignota, ma decisamente per un week end di relax.

Una fuga d’amore? Insieme a loro, nelle storie, appare il fedelissimo Roberto. Dove si trovi ora la coppia è mistero, Diletta Leotta ha postato, sempre nelle sue storie di Ig, la vista della location misteriosa, e la foto di un aperitivo estremamente mediterraneo, che lascia pensare ad una località marittima che profuma d’estate.

W l’amore vederti così #CanYaman e bellissimo e questo è grazie a #DilettaLeotta pic.twitter.com/Mdj9gZss2Z — manuela 🇮🇹 🍑. (@manu3110) May 28, 2021

Il video postato dalla Leotta ha fatto impazzire i fan, che hanno cominciato a parlarne sui social spedendo Diletta Leotta in tendenza su Twitter: “Parliamo di quanto sono boni tutti e due” ha scritto un utente, “L’amore genera amore” ha scritto un altro; in molte si sono dette felici di vedere il loro idolo Can Yaman innamorato.

Dove sono Diletta e Can?

In molti si stanno chiedendo dove possano trovarsi Diletta Leotta e Can Yaman; diverse le speculazioni a riguardo. Se dapprima l’ipotesi era quella quella Sardegna, pare che la coppia al momento si trovi in Costiera Amalfitana, identificabile dal video girato alla costa e la foto dell’aperitivo, dove in molti hanno riconosciuto lo stile della Costiera. Questa ipotesi è stata avanzata da diverse testate come Sorgeveritas, che ha riportato che oltre a Can e Diletta e il già citato roberto, ci sarebbe anche Francesco, altro bodyguard.

La coppia si è ricongiunta a Roma, Diletta Leotta ha raggiunto il fidanzato presso la sua abitazione nella capitale e sono partiti.

Approfondisci:

Paola Ferrari senza freni su Diletta Leotta: “Non può rappresentare le giornaliste italiane”

Barbara d’Urso chiarisce per la polemica su Diletta Leotta: “Non l’ho mai detto”, ma lancia l’avvertimento

Maurizio Costanzo contro Diletta Leotta: “Se Diletta vuole smettere di fare la Leotta, deve staccare dai social”