Massimiliano Rosolino, l'inviato dell'Isola dei Famosi preso in giro sul web: la replica su Instagram

L’inviato di questa edizione dell’Isola dei Famosi, Massimiliano Rosolino, è stato più volte preso in giro in studio dalla conduttrice Ilary Blasi e dagli opinionisti. Purtroppo, non sono mancate critiche decisamente pesanti sul web, alle quali l’ex nuotatore ha risposto con un post su Instagram in cui mostra tutta la sua ironia.

Massimiliano Rosolino: la replica su Instagram alle critiche

Dolce e “sportivo” anche nell’incassare le critiche, Massimiliano Rosolino è stato vittima di diversi attacchi sui social per essere stato talvolta “goffo” nel suo ruolo di inviato sull’Isola dei Famosi 2021. A chi lo addita in modo pesante, risponde su Instagram con questo post: “Prima regola del gioco??

Stare al gioco! Se sbagli vuol dire che ci hai provato! Se ci riprovi l’errore sarà solo un “bel” ricordo! Spesso, soprattutto all’inizio dell’isola mi sono sentito in imbarazzo come quando da piccolo sbagliavo a fare la virata in gara, e dovevo inseguire chi in quel momento era stato più bravo di me – e prosegue poi l’inviato di Ilary Blasi – In realtà non sono mai diventato il più bravo in virata ma ho compensato con altre caratteristiche! Siate sempre fieri di voi stessi”.

Il messaggio autoironico dell’atleta è accompagnato da un video in cui la naufraga Valentina Persia lo imita, a dimostrazione del fatto che bisogna ridere di sé stessi senza mai arrendersi e perseguendo la propria strada.

Massimiliano Rosolino e il rimprovero di Ilary Blasi

Proprio a causa del suo essere maldestro spesso la conduttrice del reality show Ilary Blasi ha preso in giro Massimiliano Rosolino per non essere stato chiaro nello spiegare le prove a cui vengono sottoposti i naufraghi. In occasione di una puntata però, la bella conduttrice non si è limitata a una battutina ma ha rimproverato l’inviato di non essere intervenuto a consolare Miryea Stabile che si era allontanata dalla diretta, in seguito a una crisi di pianto.