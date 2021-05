Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 29 maggio? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno dell’Acquario.

Cari amici dell’Acquario, il vostro fine settimana sembra essere decisamente buono e sereno, soprattutto per quanto riguarda domenica. In questo sabato, però, grazie principalmente al buon supporto della Luna nei vostri piani astrali, sarete in grado di portare avanti senza alcuna difficoltà o fastidio i vostri progetti e piani per il futuro!

Voi in coppia potreste trovarvi davanti ad un’ottima giornata per saldare o confermare i bei sentimenti che vi legano! Anche il lavoro sembra andare piuttosto bene, con alcune opportunità abbastanza vantaggiose alle porte. Potreste anche riuscire a risolvere un vecchio problema famigliare.

Oroscopo Acquario, 29 maggio: amore

Molto buona la sfera amorosa di questo sabato, amici dell’Acquario, sia che siate single o già impegnati da tempo! In particolare, nel caso siate in una relazione stabile, dovreste sentirvi molto più amati in questa giornata, riuscendo anche a dimostrarne di più a vostra volta!

Insomma, sembrate poter saldare ulteriormente i bei sentimenti che vi legano l’uno all’altro.

Oroscopo Acquario, 29 maggio: lavoro

Sul posto di lavoro sembrate poter essere investiti da ottime rinnovate opportunità per brillare nel corso di questo sabato! Se ambiste ad una promozione, non smettete mai di inseguirla, mentre nel corso della giornata sembra possibile mettere la parola fine ad una qualche problematica economica, oppure andare incontro a delle possibilità che miglioreranno proprio le vostre finanze!

Oroscopo Acquario, 29 maggio: fortuna

La Dea bendata della fortuna è lì, forte e serena al vostro fianco, carissimi amici nati sotto l’Acquario! Grazie a lei sembra che possiate facilmente e serenamente incappare in una gratificante sorpresa, o in una notizia che migliorerà il vostro umore per una buona serie di giorni!