Oroscopo Ariete

Amici nati sotto l’Ariete, dovreste trovarvi davanti alle ultime due giornate prevalentemente positive, prima dell’arrivo di Venere. Soprattutto in amore, è il momento migliore per ottenere ciò che desiderate, non perdete tempo! Oroscopo di domani di 29 maggio: leggi l’articolo completo

Oroscopo Toro

Cari Toro, state ancora rimandando quella spesa che da un paio di giorni vi infastidisce?

Cercate di affrontarla, per risolverla una volta per tutte o continuerà a perseguitarvi. Ottimo il romanticismo per le coppie stabili! Oroscopo di domani di 29 maggio: leggi l’articolo completo

Oroscopo Gemelli

Voi dei Gemelli siete al cospetto di una giornata abbastanza buona, seppur non esattamente eccelsa. Se avete un obbiettivo in mente, o più di uno, tutti i vostri passi in questa giornata saranno fini a raggiungerli!

Oroscopo di domani di 29 maggio: leggi l’articolo completo

Oroscopo Cancro

Carissimi amici del Cancro, purtroppo anche in questo sabato sembrate dovervi rimboccare un po’ le maniche. La cosa più importante in questa giornata sembra essere evitare di prendere ogni sorta di decisione importante, quindi occhio. Oroscopo di domani di 29 maggio: leggi l’articolo completo

Oroscopo Leone

Il sabato che sta per aprirsi per voi amici del Leone sembra essere buono, ma non certamente entusiasmante o meraviglioso.

Poche energie e intraprendenza potrebbero causare alcuni fastidi sul posto di lavoro. Oroscopo di domani di 29 maggio: leggi l’articolo completo

Oroscopo Vergine

Amici della Vergine, la Luna muterà il suo aspetto in questo sabato garantendovi alcuni buoni, ma limitati, influssi positivi. Forse, però, vi attendono anche alcuni momenti di tensione e nervosismo, per lo più immotivati. Oroscopo di domani di 29 maggio: leggi l’articolo completo

Oroscopo Bilancia

Voi nati sotto il segno della Bilancia dopo una settimana decisamente positiva, potrete godere di un altrettanto positivo sabato!

Soprattutto la sfera lavorativa sembra essere quella più interessata dalle buone possibilità! Oroscopo di domani di 29 maggio: leggi l’articolo completo

Oroscopo Scorpione

Carissimi Scorpione, un sereno sabato, con alcune nuvole, sembra attendervi all’orizzonte! Alcune complicazioni, o un generale malessere, sembrano potervi infastidire, ma nulla di troppo marcato fortunatamente! Oroscopo di domani di 29 maggio: leggi l’articolo completo

Oroscopo Sagittario

Amici del Sagittario, per voi in questo sabato sarà importante principalmente una cosa, ovvero uscire e divertirvi!

I progetti lavorativi riusciranno ad andare leggermente avanti, mentre in amore sembra procedere tutto bene. Oroscopo di domani di 29 maggio: leggi l’articolo completo

Oroscopo Capricorno

Un sabato caratterizzato da un ottimo cielo lavorativo sta per aprirsi davanti a voi, cari amici del Capricorno! Forse, però, sarete un po’ carenti sotto l’aspetto sensuale ed erotico, ma nulla che possa crearvi dei problemi! Oroscopo di domani di 29 maggio: leggi l’articolo completo

Oroscopo Acquario

Carissimi Acquario, il buon transito della Luna continuerà ad interessare la vostra orbita anche nel corso di questo sabato!

I progetti che avete attualmente in ballo sembrano procedere senza problemi o difficoltà! Oroscopo di domani di 29 maggio: leggi l’articolo completo

Oroscopo Pesci

Infine, amici dei Pesci, la Luna sarà positiva anche per voi, ma sembra più volervi illudere che darvi delle concrete possibilità. Procedete con calma e attenzione, sia sul lavoro che nella coppia potreste incappare in notevoli problemi. Oroscopo di domani di 29 maggio: leggi l’articolo completo

