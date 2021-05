Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 29 maggio? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno del Toro.

Amici del Toro, in questo sabato la Luna inizierà un nuovo transito che la porterà leggermente più lontana da voi, ma mutando il suo influsso nella vostra vita. È vero che se non aveste ancora affrontato quel problema economico, questo quasi indubbiamente si presenterà alla vostra porta anche nel corso della giornata.

Ma è anche vero che il fine settimana sembra essere per lo più positivo! Marte riduce la vostra carica sensuale, ma accentua la sfera romantica, soprattutto nel caso siate impegnati in una relazione stabile! Nulla di grande vi attende sul lavoro.

Oroscopo Toro, 29 maggio: amore

La vostra giornata amorosa di sabato, carissimi amici del Toro, sembra attestarsi su un livello piuttosto alto di romanticismo. Potreste, sfruttandolo a dovere, ottenere delle grandissime gratificazioni dai contatti con la vostra dolce metà!

Occhio solo all’aspetto sessuale, perché Marte sembra volervelo ridurre di parecchio, ma non dovrebbe veramente costituire un problema, non preoccupatevi!

Oroscopo Toro, 29 maggio: lavoro

Nel caso dobbiate lavorare anche nel corso di questo sabato, cari Toro, la giornata non dovrebbe presentarvi grandi sfide o problemi, ma neppure discussioni o battibecchi. Tutto procederà al meglio, ma voi sentirete forte dentro l’esigenza di uscire, divertirvi e lasciarvi alle spalle una settimana che sarebbe potuta andare meglio. Nel caso siate liberi, impiegate le vostre energie per coltivare un qualche hobby, vi aiuterà a sentirvi più calmi!

Oroscopo Toro, 29 maggio: fortuna

Buono l’influsso che la Dea bendata vuole ritagliarsi nella vostra giornata di sabato, cari amici nati sotto il segno del Toro! Non aspettatevi qualcosa di tangibile, come una sorpresa, un regalo o una notizia, ma qualcosa in ogni caso ve lo garantirà!