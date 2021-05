Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 29 maggio? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno dell’Ariete.

Cari Ariete, molto presto Venere entrerà prepotentemente nei vostri piani astrali con un’influenza piuttosto negativa. In particolare, sembra che renderà difficili da vivere i sentimenti, complicando i vostri approcci con gli altri. Quindi, nel caso vogliate segnare qualche vittoria nella sfera sentimentale, gli astri vi suggeriscono di muovervi tra questo sabato e domenica.

Il vostro umore in giornata soffrirà un po’ della continua presenza della Luna, così come potrebbe portarvi anche alcuni problemi di tipo personale o lavorativo.

Leggi l’oroscopo del 29 maggio per tutti i segni

Oroscopo Ariete, 29 maggio: amore

La giornata amorosa di sabato, per voi amici dell’Ariete, sembra configurarsi come abbastanza serena e positiva. Tuttavia, la presenza dissonante della Luna suggerisce il possibile insorgere di un qualche tipo di discussione tra voi. Voi single, che siete attualmente interessati a qualcuno, cercate di fare le vostre mosse nel corso di questo fine settimana, a breve l’influenza di Venere vi renderà piuttosto difficile conquistare quel cuore.

Oroscopo Ariete, 29 maggio: lavoro

Il lavoro non dovrebbe, a sua volta, presentarvi grosse sfide questo sabato, sempre che dobbiate effettivamente lavorare, cari Ariete! Una piccola discussione potrebbe animare la giornata in ufficio, ma cercate di non essere voi a causarla, non ha certamente senso rovinarsi il sabato per una discussione lavorativa fine a se stessa!

Oroscopo Ariete, 29 maggio: fortuna

Infine, amici dell’Ariete, nel corso di questo sabato sembra che non possiate praticamente fare alcun affidamento sulla Dea bendata della fortuna.

È lontana dalla vostra orbita, e una buona idea potrebbe essere semplicemente non darci peso, vivendo la giornata per quello che è!